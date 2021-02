Perseverance su Marte, diretta video streaming/ Oggi atterraggio sonda in 7 minuti

Manca poco all’arrivo su Marte di Perseverance, il quinto rover realizzato finora. Salvo imprevisti, l’atterraggio avverrà avverrà alle 21:55, con ricezione del segnale prevista attorno alle 22:07. La sonda della Nasa “Mars 2020” con a bordo il rover tra poche ore si inserirà nell’orbita marziana, poi atterrerà nell’area del cratere Jazero. La scelta non è casuale: c’è la certezza, infatti, che in passato vi fosse acqua, come emerso dalle analisi spettroscopiche di precedenti rilevazioni radar della sonda MRO. Da questa zona verranno raccolti campioni che tra 10 anni verranno riportati sulla Terra dalla missione “Mars Sample Return” della Nasa in cooperazione con l’ESA europea.

Quello di oggi, dunque, è il primo passo del programma che vedrà protagonista anche l’Italia. Non mancheranno momenti di ansia al Centro Spaziale JPL di Pasadena, infatti ingegneri e scienziati parlano di “sette minuti di terrore”, una sequenza acrobatica che viene svolta dalla sonda in modalità automatica.

PERSEVERANCE SU MARTE: 7 MINUTI DI TERRORE

Si comincia a oltre 100 chilometri dal suolo, quando la capsula che contiene Perseverance si separa dalla sonda madre per tuffarsi nell’atmosfera di Marte ad una velocità di circa 20mila km/h. A questo punto l’attrito dell’atmosfera di Marte scalda la capsula fino a 1.350 gradi. Passano così quattro minuti, poi c’è il dislocamento del paracadute principale che con l’atmosfera marziana rallenta la sonda a 1.500 km/h. Questo è il momento in cui avviene la separazione dello scudo termico di protezione, che dovrebbe staccarsi 20 secondo dopo il paracadute. Quando è a due chilometri dalla superficie di Marte c’è la separazione del guscio posteriore e dal paracadute. Entrano allora in azione gli 8 propulsori a razzo della gru che porta il rover in una posizione sospesa per poi calarlo sulla superficie di Marte tramite corde di nylon. Quindi, il touchdown di Perseverance. Così potrà cominciare la missione scientifica, tra i cui obiettivi c’è la caccia a forme di vita biologica. Il cratere Jezero è quindi considerato il luogo ideale per questa ricerca: secondo gli astronomi questo bacino ampio 45 chilometri era pieno d’acqua.

PERSEVERANCE SU MARTE IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Come seguire l’arrivo di Perseverance su Marte? Le operazioni d’atterraggio cominciano alle 21:48 (ore italiane) di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, e termineranno alle 21:55 con l’ammartaggio. Nasa Tv oggi ha dedicato l’intero programma a Perseverance, quindi dalle ore 20 si potrà seguire in diretta video streaming le operazioni di landing. Quasi live, visto che il segnale impiega circa 11 minuti per arrivare da Marte a noi.





