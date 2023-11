Persia in lacrime per il messaggio di Alberto Bertoli/ I ringraziamenti dopo l’esibizione a Tale e Quale Show

Valentina Persia riceve il messaggio del figlio di Bertoli: ecco cosa è successo

Valentina Persia, ospite da La volta buona di Caterina Balivo, riceve un videomessaggio dal figlio del compianto artista Bertoli. Nell’ultima puntata la comica ha interpretato Spunta la luna di Pierangelo Bertoli, ottenendo il plauso della giuria che si è commossa per la sua performance.

“Ti volevo ringraziare da parte mia e da parte di tutta la mia famiglia, per l’interpretazione che hai fatto di mio padre a Tale e Quale Show. E’ stato bellissimo, è stata sicuramente una cosa che hai fatto con il cuore. Si vede che gli volevi bene e lo amavi perchè certe cose possono avvenire solo se si vuole molto bene a una persona. Grazie da parte mia, ma soprattutto da mia madre perchè ci tiene a dire che sei una gran gnocca. Ti abbraccio” afferma Alberto Bertoli. La comica si è commossa: “Quando si omaggia un artista che c’è sempre stato e che per me ci sarà sempre, questo messaggio fa pensare che magari anche al padre sarei potuta piacere. ”

Valentina Persia prima di Tale e Quale: ecco cosa diceva

Valentina Persia ha partecipato a Tale e Quale Show 2023, ricevendo spesso i complimenti della giuria. Il suo percorso è stato davvero molto positivo. Ma cosa diceva la comica prima di cominciare queste esperienza? Ai microfoni di Trends&Celebrities, la finalista dell’Isola dei Famosi dichiarava:

“Personalmente sono una persona che ama molto cantare, mi dicono anche che ho una bella voce. Non mi dispiacerebbe fare parte di un programma di successo come quello condotto da Carlo Conti. In passato ho fatto dei provini, portando brani di cantanti prettamente maschili. Io so imitare e porto nel cuore cantautori del calibro di Francesco Guccini e Pierangelo Bertoli, oltre a Carmen Consoli, Teresa De Sio e Giusy Ferreri… Tutti con una timbrica particolare, insomma”.

