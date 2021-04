PESCE COMUNE/ Lastanzadigreta e Balletto Teatro di Torino: insieme in un video

Balletto Teatro di Torino e Lastanzadigreta collaborano per un progetto audiovisivo originale, il video di Pesce comune, nuovo brano estratto da Macchine inutili, in uscita oggi 1° aprile. (Guarda il video qui)

Un incontro tra le canzoni pop «in metallo e legno massello» del gruppo torinese e i danzatori del BTT per inventare un nuovo modo di interazione tra i diversi linguaggi, una collaborazione che unisce «sotto lo stesso mare» intuizioni, passioni , ricerca e desideri.

Elio (Storie Tese) "Mio figlio ha l'autismo"/ "Dramma, non come Corona in carcere..."

Il lavoro segna l’inizio della collaborazione tra due affermate realtà torinesi, dopo un primo spettacolo condiviso sul palco della rassegna SCENE di RivoliMusica, nell’estate del 2020.

Diretto dal collettivo torinese Ratavoloira – il video mette in scena un atto performativo originale dei sette danzatori del BTT: sette corpi per raccontare «la molteplicità dell’unico» attraverso stratagemmi visivi, ombre, dettagli estrapolati e scenografie, con l’obiettivo di portare lo spettatore in un ambiente surreale ma ben cucito sul testo e le atmosfere della canzone.

CHARLIE RISSO/ Il video del nuovo singolo “Nothing at all”

Il video è stato girato in un lungo piano sequenza presso gli splendidi spazi post-industriali di Cumiana 15, «bene comune restituito alla città» di Torino, in uno dei giorni più freddi di gennaio (con i danzatori eroicamente scalzi sul cemento). I cinque musicisti di Lastanzadigreta vi compaiono intenti a suonare «sotto il mare», in quell’universo nascosto dove – metaforicamente e meno metaforicamente – si vanno a nascondere le verità più scomode, il rimosso del mondo in cui viviamo.

LEGGI ANCHE:

Caparezza, Exuvia nuovo singolo che anticipa l'album/ "Il percorso di un fuggiasco.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA