PESCI, OROSCOPO PAOLO FOX 2024 DA DIPIU’/ Amore, lavoro e salute: nuove sfide all’orizzonte…

Oroscopo Pesci Paolo Fox 2024: è il momento di abbracciare nuove sfide

L’oroscopo 2024 di Paolo Fox per il segno Pesci, preannuncia un periodo di grandi sfide accentuato dalla presenza di Saturno. I nati sotto questi segno, generalmente inclini alla sensibilità e alla lacrimuccia facile, sono chiamati a fare chiarezza e ordine nella propria vita. In questo senso potrebbe rivelarsi utile tagliare i rami secchi e liberarsi di situazioni ormai stantie.

Mostrare più determinazione sarà essenziale per affrontare le sfide complesse del nuovo anno. Sebbene la prima parte dell’anno sia più favorevole, tutto il 2024 può presentare opportunità da coltivare con entusiasmo. L’invito di Paolo Fox è di abbracciare il cambiamento e concentrarsi sulle possibilità di crescita. Attenzione però a non auto-sabotarsi e a non ostacolare le possibilità che ci si presenteranno lungo il percorso. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Pesci, oroscopo 2024 Paolo Fox: che anno sarà

Come sarà il nuovo anno dei nati sotto il segno dei pesci secondo le previsioni dell’oroscopo 2024 di Paolo Fox? Stando alle previsioni dell’astrologo più famoso d’Italia, il 2024 sarà un anno impegnativo e ricco di soddisfazioni per i nati dei pesci, soprattutto per tutti quelli che vorranno sfruttare nuove idee e riprendere progetti che erano stato abbandonati tempo fa. Complessivamente, sarà un anno positivo, ma sarà necessario agire con decisione.

Nei primi mesi dell’anno, nonostante qualche ingerenza indesiderata, si potranno avere buone opportunità mentre dopo giugno le prospettive saranno meno brillanti e sarà importante aver raggiunto delle posizioni stabili, ma cosa prevedono nel dettaglio le stelle per il nuovo anno? Andiamo a scoprire tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Pesci oroscopo 2024 Paolo Fox, le previsioni per l’amore: crisi e decisioni drastiche da prendere

A gennaio, le relazioni di molte persone nate sotto il segno dei Pesci, secondo le previsioni dell’oroscopo 2024 di Paolo Fox, potrebbero affrontare diverse problematiche. I sentimenti non saranno in discussione, ma ciò che accade all’esterno avrà ripercussioni sulla vita di coppia. Le coppie in crisi dovrebbero cercare di risolvere tutti i problemi entro maggio: la seconda parte dell’anno, infatti, porterà maggiore intolleranza e sarà più difficile trovare un compromesso. Le stelle non hanno il potere di cambiare il carattere di una persona quindi se una storia non funziona sarà importante trovare il coraggio e prendere una decisione definitiva, anche mettendo un punto.

Tutta la seconda parte dell’anno, per i sentimenti dei Pesci, dovrà essere vissuta con molta prudenza soprattutto se ci sono state già delle piccole crisi. Per i single, è consigliabile non chiudere il cuore e aprirsi a nuove conoscenze ad ottobre, soprattutto nelle giornate del 19 e 20 ottobre.

Pesci oroscopo 2024 Paolo Fox, le previsioni per lavoro, successo e fortuna: bel periodo fino a maggio

I pesci, professionalmente, secondo le previsioni dell’oroscopo 2024 di Paolo Fox, saranno molto determinati nel nuovo anno. I progetti partiti in dubbio, adesso possono recuperare. Chi ha un contratto tra maggio e giugno, dovrebbe darsi da fare per rinnovarlo già a gennaio. Per chi ha un’attività indipendente, la seconda parte di gennaio dovrebbe essere più favorevole. La seconda parte del 2024 non sarà faticosa, ma chi sarà riuscito a portare a casa importanti risultati entro maggio, vivrà di rendita.

A giugno, chi ha visto naufragare un progetto, avrà la possibilità di iniziare un percorso altrettanto importante. Qualcuno, inoltre, potrebbe pensare ad un trasferimento in una nuova città oppure cambiare lavoro.

Pesci oroscopo 2024 Paolo Fox, le previsioni per la salute:

A febbraio, secondo le previsioni dell’oroscopo 2024 di Paolo Fox, i Pesci avranno molta energia e le terapie iniziate nelle scorse settimane porteranno dei buoni risultati. I primi quattro mesi dell’anno saranno particolarmente positivi per i nati sotto il segno dei Pesci. A luglio, invece, potrebbe cominciare un periodo stressante.

Ad agosto, cercate di organizzare una vacanza in cui possiate dedicarsi solo a voi stessi. A settembre sarà importante non affaticarsi troppo e non distrarsi. Dal punto di vista fisico, settembre segna l’inizio di una fase di recupero ed entro la fine dell’anno potrebbe essere utile iniziare un corso di meditazione per liberare la mente.











