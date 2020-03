Petagna al Napoli/ Calciomercato, il bomber arriverà a giugno: nessuno scambio

Uno degli affari di calciomercato che la dirigenza campana ha già chiuso con grande anticipo rispetto alla finestra di giugno, è certo l’approdo di Andrea Petagna al Napoli, annunciato già da tempo. I dettagli dell’affare sono noti da diverso tempo ormai: nonostante la forte concorrenza, la dirigenza campana infatti ha acquistato già a gennaio il cartellino del bomber della Spal, il quale però si unirà sotto l’ombra del Vesuvio ai nuovi compagni solo al termine della stagione. Nulla di nuovo dunque sulla trattativa: eppure da tempo tra i tifosi del Napoli ci si chiede se l’attaccante ex Milan vestirà per davvero la maglia azzurra oppure a luglio, non appena messo piede nel capoluogo campano, verrà usato come pedina di scambio, tenuto conto anche di una certa ricchezza in rosa in attacco per Gennaro Gattuso

PETAGNA AL NAPOLI, SPUNTA IL RETROSCENA SULL’AFFARE DI GENNAIO

In tal senso, a dissipare ogni dubbio sull’effettiva permanenza di Andrea Petagna al Napoli nella prossima stazione, ci ha pensato Valter De Maggio che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha assicurato che il patron De Laurentiis non ha intenzione di scambiare il cartellino del giocatore estense con nessun’altro club. Anzi il conduttore ha pure svelato un interessante retroscena sulla trattativa tra Napoli e Spal, che ben evidenzia l’impazienza della dirigenza campana di portare via il bomber. Pare infatti che De Laurentiis fosse pronto a aumentare la propria offerta alla Spal di 5 milioni di euro per poter strappare Petagna fin da gennaio: il club però è stato irremovibile. Il giocatore dunque finirà la stagione (sempre che si torni a giocare) con la maglia biancoceleste prima di fare le valigie, direzione Napoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA