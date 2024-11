PETAGNA AL VENEZIA? CALCIOMERCATO, AL MONZA POCO SPAZIO

Andrea Petagna potrebbe finire al Venezia nella prossima sessione di calciomercato: è un’opzione di calciomercato contemplata in questi giorni, come contempla Tuttomercatoweb che apre alla possibilità di un trasferimento dell’attaccante triestino in Laguna. Sappiamo bene che nel corso della sessione invernale di calciomercato le squadre “piccole”, magari impelagate nella corsa per la salvezza come sono appunto Monza e Venezia, sono solite aprire anche a tante operazioni, che siano in prestito o altro, per provare a invertire la tendenza: potrebbe non fare eccezione Petagna, che del resto al Monza sta trovando poco spazio e, anche a causa di una polmonite che lo ha fermato per qualche settimana, non è tra le prime scelte di Alessandro Nesta.

Per Petagna parlano i numeri: appena quattro apparizioni in Serie A, le prime due da titolare ma poi lasciato in panchina appena prima di fermarsi, il Monza in questo momento preferisce Milan Djuric come attaccante di peso e Dany Mota che gli gira intorno, dunque davvero Petagna potrebbe cambiare maglia a gennaio perché il suo rendimento è calato rispetto a due anni fa, quando Raffaele Palladino lo mandava spesso in campo, ma anche all’ultima stagione che l’attaccante ha giocato in prestito al Cagliari, contribuendo a salvare la squadra isolana con la sua esperienza. Ora i tempi sembrano essere cambiati e si profilano novità all’orizzonte.

IL VENEZIA E LE OPZIONI PER PETAGNA

Che il Venezia possa puntare Andrea Petagna sul calciomercato è certamente un’ipotesi che trova riscontro nella realtà: al netto di possibili cambi di allenatore (e vale anche per il Monza), Eusebio Di Francesco attualmente gioca con il solo Joel Pohjanpaolo da punta, spalleggiato da due trequartisti tra cui il giovane Gaetano Oristanio. Poco utilizzato Christian Gytkjaer, e allora attenzione al possibile scambio perché il danese nel Monza ha giocato, contribuendo tra l’altro alla storica promozione del 2022. Ci sarebbero poi da valutare eventuali conguagli per far quadrare i conti, ma la possibilità che Petagna e Gytkjaer si scambino la maglia esiste perché il triestino potrebbe essere un bel complemento a Pohjanpalo e il danese rinascere in un ambiente che conosce.

Un’alternativa di calciomercato per Petagna? Noi diciamo anche il Lecce, che ha appena scelto Marco Giampaolo dopo l’esonero di Luca Gotti: nell’attaccante del Monza Nenad Krstovic, scatenato in Nations League contro la Turchia, troverebbe un giocatore di manovra e sponde utile ad aprirgli spazi verso la porta, e qui la considerazione non può non tenere conto del fatto che i salentini hanno segnato la miseria di 5 gol in 12 partite di Serie A, dunque si porterebbero in casa non uno sfondareti ma un elemento che già ai tempi dell’Atalanta aveva mostrato la sua abilità nel mandare in porta i compagni, direttamente o indirettamente. Ad ogni modo, è più che concreto il fatto che Petagna cambi squadra durante il calciomercato invernale.