VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI MONZA: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani le squadre di Empoli e Monza non si fanno del male chiudendo la loro sfida con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i brianzoli tentano di cogliere subito di sorpresa i rivali di giornata con una conclusione fuori misura provata da Maldini all’8′.

I toscani non si lasciano intimidire e cercano di affacciarsi in attacco in maniera pericolosa con un paio di mezze opportunità non finalizzate a dovere da Esposito all’11’ e pure da Gyasi, anticipato da Pizzignacco al 23′ ma decisamente più insidioso con un altro tiro poi al 40′. Nel recupero Esposito fallisce un’altra giocata potenzialmente interessante al 45’+1′.

Nel secondo tempo i biancorossi sbattono contro Vasquez immediatamente al 47′ con un tiro di Birindelli e gli azzurri non hanno di certo maggiore fortuna con il solito Esposito al 55′. Nel finale i lombardi rimangono senza parole quando Caldirola calcia alto da posizione molto favorevole al 74′ e gli uomini del tecnico D’Aversa non concretizzano nè con Colombo al 76′ nè con Solbakken all’86’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michael Fabbri, proveniente dalla sezione di Ravenna, ha estratto il cartellino giallo per appena due volte ammonendo Maldini al 49′ e Caldirola al 67′ soltanto tra i calciatori del Monza. Il pareggio maturato in questa prima giornata di campionato assegna un punto sia all’Empoli che al Monza che raggiungono dunque quota 1 nella classifica della Serie A 2024/2025.

