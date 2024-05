DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA/ Video streaming tv: ci sono 83 incroci solo in Serie A (23 maggio 2024)

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA: TESTA A TESTA

Sicuramente è giusto fare un tuffo nella storia che ci accompagna verso la diretta di Cagliari Fiorentina: ad esempio, volendo limitarci ai confronti nel campionato di Serie A, sono comunque ben 83 partite, con la Fiorentina in vantaggio ma numeri comunque non così sbilanciati in favore dei viola, che infatti contro i rossoblù sardi hanno ottenuto trentacinque vittorie, ma anche venticinque pareggi e ventitré sconfitte. Tutti disputati nel massimo campionato sono poi anche i dieci confronti più recenti, da domenica 13 maggio 2018 in poi.

In questo caso, il bilancio è di tre vittorie del Cagliari (tutte però ottenute entro il 10 novembre 2019), quattro pareggi e tre successi anche per la Fiorentina, tutte però dal 10 gennaio 2021 in poi, per un trend che è di conseguenza nettamente favorevole ai gigliati nelle ultime stagioni. Questo diventa ancora più vero pensando alla partita d’andata dell’attuale campionato: certo, sono passati molti mesi perché allo stadio Artemio Franchi si giocò lunedì 2 ottobre 2023, ma la Fiorentina in casa contro il Cagliari aveva ottenuto una perentoria vittoria per 3-0. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA DI CAGLIARI FIORENTINA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Tecnicamente la diretta tv di Cagliari Fiorentina sarà disponibile: la partita di Serie A infatti viene trasmessa su Zona DAZN, canale che fa parte del bouquet della televisione satellitare al numero 214 del decoder. Chiaramente, per avere accesso alle immagini dovrete essere abbonati ad entrambe le emittenti; l’alternativa per seguire il match della 38^ giornata è quella “tradizionale” di DAZN, vale a dire la diretta streaming video (sempre per i clienti) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CAGLIARI FIORENTINA: RANIERI FESTEGGIA!

La diretta di Cagliari Fiorentina ci farà compagnia giovedì 23 maggio 2024, alle ore 20:45, per la 38^ giornata di Serie A 2023-2024: inusuale anticipo al giovedì, perché la Fiorentina dovrà volare ad Atene per la finale di Conference League. Anticipo favorito dal fatto che le due squadre si giochino ben poco: i viola tecnicamente sono in corsa nell’ingarbugliato lotto europeo ma vada come vada dovrebbe essere Europa League per loro, in ogni caso la concentrazione massima della squadra è sulla partita contro l’Olympiakos perché l’occasione di sollevare un trofeo internazionale è troppo ghiotta per farsela scappare.

Il Cagliari invece è salvo: un’altra grande impresa di Claudio Ranieri, che ha raggiunto la matematica certezza di restare in Serie A con la fondamentale vittoria di Reggio Emilia e ora potrà festeggiare con i suoi tifosi un traguardo che sembrava francamente complesso da centrare. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Cagliari Fiorentina, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori opereranno questa sera, andando a leggere insieme le probabili formazioni alla Unipol Domus.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FIORENTINA

Ranieri ha Dossena squalificato e gli infortuni di Makoumbou e Jankto, ma per la diretta Cagliari Fiorentina dovrebbe proporre la formazione migliore possibile: in porta dunque Scuffet, Zappa spostato a braccetto in difesa con Yerry Mina (un ex) e Obert mentre a correre sulla corsia destra di centrocampo sarebbe Nandez che è un vero e proprio jolly. Le due mezzali in questo caso sarebbero Deiola e Gaetano, con Prati che si riprende il posto in cabina di regia; spazio poi ad Augello come incursore sulla fascia sinistra, davanti a tutti invece è ballottaggio tra Shomurodov e Lapadula con l’angolano Luvumbo che dovrebbe essere certo del posto.

Vincenzo Italiano ovviamente pensa già alla Conference League: probabile che Nico Gonzalez e Belotti siano tenuti in panchina, ma anche Pietro Terracciano con Oliver Christensen che sarà il portiere, protetto da Milenkovic e Luca Ranieri con Faraoni o Dodò a destra e Parisi a sinistra. In mezzo al campo possibilità per Maxime Lopez, e dunque fuori uno tra Mandragora e Duncan; sulla trequarti invece Barak dovrebbe prendersi la posizione centrale stretto tra Ikoné e Castrovilli – ma attenzione anche a Kouamé – come centravanti il favorito sembra essere Nzola.

CAGLIARI FIORENTINA: QUOTE E PRONOSTICO

È favorita la squadra viola nel pronostico della diretta Cagliari Fiorentina, almeno secondo le quote che l’agenzia Snai ha proposto partendo dalle giocate pervenute: il segno 2 per la vittoria degli ospiti vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 1 che identifica l’ipotesi del successo del Cagliari porta in dote un guadagno che ammonta a 4,75 volte la giocata, infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 3,80 volte l’importo investito sulla partita.

