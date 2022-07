Pétanque, le bocce: cos’è e come si gioca/ Origini, storia e un futuro alle Olimpiadi

COS’É PÉTANQUE, IL GIOCO DELLE BOCCE

Si chiama pétanque, ma in Italia è noto come sport delle bocce. Il nome non tradisce le origini di questo gioco: è francese, per la precisione è nato in Provenza. Si tratta di una specifica specialità tra le tre che la Conféderation Mondiale des Sports de Boules ha proposto come possibili nuove discipline per le Olimpiadi del 2024. Dunque, potrebbe diventare sport olimpico. Di sicuro, oggi è protagonista del doodle di Google, che ha deciso di celebrare questo sport dalle origini molto antiche. La prima partita ufficiale, infatti, fu organizzata nel 1907 dopo che i fratelli Ernest e Joseph Pitot inventarono la pétanque. Un’idea nata per consentire all’amico Jules Lenoir di praticare le bocce nonostante soffrisse di reumatismi.

Ioannidis "Vaccini Covid? Mi hanno censurato"/ "Serve legge su trasparenza. Bambini…"

Il nome pétanque fu attribuito ufficialmente a questo gioco nel 1910: deriva dal provenzale “ped tanco”, che vuol dire “piedi ancorati al suolo”. Infatti, il gioco prevede che il giocatore che lancia resti fermo. Nel 1930 ci fu la prima svolta, col passaggio dalle bocce in legno a quelle in acciaio grazie a Jean Blanc, di cui esiste ancora il marchio. Ma 25 anni dopo comparvero le prime bocce “Obut”. Dieci anni prima quest’ultima evoluzione ci fu un passo storico: nacque la Federazione francese di pétanque e del gioco provenzale, mentre quella internazionale fu fondata nel 1958.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi sabato 30 luglio 2022: le cinquine

COME SI GIOCA A PÉTANQUE: LE REGOLE

Ora sicuramente vi starete chiedendo come si gioca a pétanque, anche perché il doodle di Google consente di giocare online da soli o con amici. L’obiettivo del gioco è quello di segnare punti piazzando la boccia più vicina al pallino rispetto a quella dell’avversario. Le partite possono essere tra due squadre di tre o due giocatori (triplette o doublette), ma sono previste anche tête-à-tête, quindi uno contro l’altro. Se si gioca con squadre da tre giocatori, ognuno ha due bocce; se sono da due o si gioca da singoli, ognuno ha tre bocce. La distanza nella categoria senior è tra 6 e 10 metri, ma si può giocare su qualsiasi terreno.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 30 luglio 2022

Ufficialmente le dimensioni sono 15 metri di lunghezza e 4 di larghezza, ma sono consentiti rispettivamente 12 e 3 metri. I giocatori di pétanque devono lanciare le bocce stando all’interno di un cerchio del diametro di 35-50 cm, restando con i piedi immobili fino a quando la boccia non tocca il terreno colpisce il bersaglio. Si estrae la squadra che inizia, si traccia il cerchio a terra si lancia il pallino, poi la prima boccia. Ogni squadra tira fino a quando non fa meglio degli avversari.

PÉTANQUE, I PUNTI E LE SFIDE MONDIALI

Se si segna il punto, cioè se una delle bocce è più vicina al pallino di tutte quelle degli avversari, l’azione alla pétanque passa all’altra squadra, se ha bocce da tirare. Una volta finiti i lanci, si contano tutte quelle che si trovano più vicine al pallino di quelle dell’avversario. Quindi, vince la squadra che raggiunge per prima 13 punti (anche se ai Mondiali il punteggio massimo da raggiungere è di 15 punti). Cosa succede se il pallino esce dai limiti nel campo? Se entrambe le squadre hanno ancora bocce da giocare o nessuna delle due ne ha, il gioco ricomincia con un nuovo tiro.

Se però una delle squadre ha ancora bocce da giocare, si marca il loro numero come punteggio. Abbiamo fatto riferimento ai Mondiali per questo gioco che potrebbe arrivare alle Olimpiadi. Ci sono tre categorie per quanto riguarda le competizioni: senior, giovani e femminile. La pétanque è uno sport adatto a qualsiasi età, peraltro a livello mondiale è la specialità più praticata. Nonostante la pétanque sia il gioco più diffuso al mondo, in Italia viene praticata a macchia di leopardo, peraltro solo in alcune regioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA