Peter e Laura Neumair, coniugi uccisi da figlio Benno/ Vocali per costruirsi l’alibi?

Peter e Laura Neumair, coniugi uccisi dal figlio Benno

Il duplice omicidio di Peter e Laura Neumair, i due coniugi di Bolzano scomparsi misteriosamente all’inizio del 2021 e rinvenuti cadaveri nei mesi successivi, sarà al centro della nuova puntata di oggi di Quarto Grado. Per l’uccisione della coppia è attualmente a processo il figlio Benno il quale aveva confessato i due delitti. Dopo aver ucciso entrambi i genitori, Benno si recò a dormire a casa di Martina ed a sua insaputa la ragazza si è ritrovata coinvolta nella scomparsa di Peter e Laura.

Ad un’amica la donna aveva confidato tutto ciò che sapeva attraverso un messaggio vocale, come reso noto dalla trasmissione Mattino 5: “E’ arrivato nel mio appartamento, si è rinfrescato, si è messo il pigiama. Poi abbiamo mangiato, guardato la tv e parlato fino alle 2 di notte”. Martina in seguito fu sentita a lungo dagli inquirenti che cercarono di fare chiarezza sulla sera in cui aveva ospitato Benno nel suo appartamento. Sempre all’amica disse: “Loro non devono sapere che abbiamo fumato. Mi hanno chiesto se avessi bevuto qualcosa, ho detto che eravamo sobri e basta. Ho fatto ascoltare loro il messaggio vocale di Benno che mi aveva mandato alle 8.00 di sera”.

Omicidio coniugi Bolzano: Benno tentata di costruirsi un alibi?

Secondo le parole di Martina, la ragazza con cui Benno Neumair trascorse la notte del delitto, gli inquirenti che indagavano sul duplice omicidio dei coniugi di Bolzano non sarebbero stati a conoscenza dei problemi psicologici del ragazzo. La sera del 4 gennaio 2021, giorno in cui Peter e Laura furono uccisi, Benno inviò a Martina un messaggio vocale. “Stavo cercando di raggiungere i miei però non lo so, non sono raggiungibili, erano usciti prima a fare due passi, io stavo guardando un film, ho visto mia madre velocemente e basta”, diceva il ragazzo.

In realtà mentre Benno mandava il messaggio i suoi genitori erano già stati uccisi dallo stesso ragazzo. E’ possibile che attraverso quei messaggi Benno stesse cercando, consapevolmente o meno, di costruirsi un alibi? Non è chiaro infatti come mai alla ragazza con cui aveva appuntamento, Martina, rivela di non riuscire a rintracciare i suoi genitori. Dopo aver passato la serata insieme, il giorno seguente Benno avrebbe mandato a Martina un ulteriore messaggio vocale: “Adesso sono troppo fatto per scrivere messaggi, quindi no no con un’altra, tutto bene”. Anche questo passaggio potrebbe essere servito per la costruzione del suo alibi, facendo intendere che non fosse in sé a causa della droga.











