Peter Neumair e Laura Perselli scomparsi a Bolzano/ Cellulari spenti e nessun indizio

Proseguono le ricerche di Peter Neumair e Laura Perselli a Bolzano. La coppia, rispettivamente 63 e 68 anni, non ha dato più notizie da lunedì pomeriggio. Come riporta Storie Italiane, i coniugi sono usciti lunedì pomeriggio per una passeggiata ma non sono più rientrati: i cellulari risultano spenti e non si hanno indizi. Gli ultimi ad averli visiti sono i familiari: la madre di Laura Perselli era uscita dall’ospedale e lei era andata a trovarla.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, Laura Perselli ha lasciato l’abitazione della madre con la sua bicicletta, dicendo che avrebbe raggiunto il marito per cenare, sentendosi molto stanca. Da quel momento in poi non si hanno più notizie. La figlia, che vive a Monaco di Baviera, e la sorella di Laura Perselli hanno tentato di mandare dei messaggi ai due coniugi, ma entrambi non hanno ricevuto risposte.

Peter Neumair e Laura Perselli scomparsi a Bolzano

Allarmati per le mancate risposte, i familiari di Peter Neumair e Laura Perselli hanno allertato il figlio della coppia che vive con loro: quest’ultimo è arrivato a casa martedì e si è accorto che la macchina e le bici erano ancora lì, decidendo dunque di andare a denunciare la scomparsa. Le ricerche sono partite a rilento, ha spiegato Storie Italiane: martedì infatti nella stessa zona era stata registrata una frana che ha distrutto parte dell’Hotel Eberle.

Mercoledì le ricerche di Peter Neumair e Laura Perselli hanno preso il via con elicotteri, sommozzatori e cani molecolari: in questa fase non ci sono elementi che fanno propendere per una strada piuttosto che per un’altra. I familiari escludono che la coppia avesse problemi fisici o economici, queste le parole di Clara Perselli all’emittente Rttr: «Erano molto felici e molto sereni, non avevano motivi per compiere gesti estremi. Non erano malati e non avevano nulla di nulla. Ci eravamo visti a Natale in estrema tranquillità».

