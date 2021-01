Peter Neumair e Laura Perselli scomparsi/ Trovato cappuccio giacca: è dell’uomo?

A “Storie Italiane” tiene ancora banco il caso della scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi di Bolzano di cui non si hanno più notizie dalla serata di lunedì 4 gennaio 2021, ultima volta in cui i loro telefoni cellulari si sono spenti, per poi non riaccendersi più. Nella loro stanza da letto il giaciglio è stato trovato intonso, ma questo non chiarisce la dinamica: potrebbero essere usciti di casa la sera precedente e non avere fatto ritorno per la notte, oppure essersi alzati presto la mattina, aver rifatto il letto ed essere usciti per una passeggiata. Tutte le telecamere visionate fino a questo momento non hanno dato alcun esito e la coppia non risulta in nessuna inquadratura. Va detto che il raggio delle ricerche è stato allargato a molte telecamere, proprio perché non si ha idea di dove possano essersi diretti. Il mistero si infittisce, le indagini continuano: l’ultimo a vederli è stato il figlio, che, come tutti, non ha purtroppo più sentito né visto i suoi genitori da quella sera.

PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI

Il figlio di Peter Neumair e Laura Perselli il 5 gennaio è rientrato a casa dopo una serata trascorsa ad alta quota con un’amica, ha fatto colazione, si è cambiato, ha preso con sé il cane e si è recato in montagna con l’automobile. Quel giorno, però, non ha incrociato i suoi genitori, né li ha sentiti, poiché la porta della camera da letto era chiusa e il giovane riteneva che a quell’ora stessero ancora dormendo. In questo momento le ipotesi sono tutte aperte. In questi 14 giorni le ricerche sono realmente state ininterrotte e sono stati impiegati addirittura cani molecolari giunti da Lugano, elicotteri, sommozzatori e gommoni, che hanno scandagliato tutti i fiumi fino all’Adige. Ieri era circolata la voce che fosse stata circolata la giacca di Peter, poi smentita. È stato ritrovato anche un cappuccio di una giacca che potrebbe corrispondere a quella di Neumair, ma non si hanno certezze in merito.



