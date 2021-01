Peter Neumair e Laura Perselli scomparsi da Bolzano/ I vicini: “Vicenda inspiegabile”

Si infittisce il mistero della scomparsa da Bolzano dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, 63 e 68 anni d’età, che non hanno dato più notizie di loro da lunedì 4 gennaio 2021. I due hanno spento i cellulari alle 22 della sera precedente (l’ultimo messaggio dal telefono della donna è stato inviato alle 18.46) e il giorno successivo non li hanno più riaccesi. I loro due figli hanno provato invano a contattarli, dovendo successivamente denunciare il fatto agli inquirenti. Laura Perselli era andata a trovare nel pomeriggio precedente sua madre, di 96 anni, da poco uscita dall’ospedale: poi, da quel momento, di lei e del marito non si è più avuta alcuna notizia. Le indagini sono in corso e si è iniziato a scavare anche nella zona della frana che ha devastato in parte l’hotel “Eberle”, evento di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi sulle nostre colonne. L’auto e la bicicletta della coppia erano ancora lì, a casa, e dunque è probabile, se non certo, che i due si siano allontanati per fare una passeggiata.

PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI SCOMPARSI: I VICINI NON SI SPIEGANO LA SITUAZIONE

Peraltro, Peter Neumair e Laura Perselli sono una coppia molto conosciuta e stimata in paese, a Bolzano, tanto che gli stessi vicini di casa e le persone che li conoscevano, interpellati dal programma televisivo di Rai Uno “Storie italiane”, hanno ammesso di non riuscire a spiegarsi questa situazione, se non con quella di una tragica fatalità. I familiari escludono che la coppia avesse problemi fisici o economici. Queste le parole di Clara Perselli all’emittente Rttr: “Erano molto felici e molto sereni, non avevano motivi per compiere gesti estremi. Non erano malati e non avevano nulla di nulla. Ci eravamo visti a Natale in estrema tranquillità”. Il giallo connesso alla loro sparizione dunque è sempre più intricato e gli inquirenti non escludono al momento alcuna ipotesi: la speranza è che presto si riesca a fare luce sulla vicenda, che noi de “Il Sussidiario” continueremo a seguire e documentare per i nostri attenti lettori.



