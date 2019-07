Peter North arrestato: violenza domestica/ Pornostar “ha tentato di soffocare moglie”

Peter North arrestato per violenza domestica: l’ex pornostar è accusato di aver tentato di soffocare la moglie Nadia North. Come riporta la stampa americana, voci confermate dal sito specializzato Tmz, la star del mondo XXX è finito nuovamente in manette dopo gli arresti del 5 e del 15 giugno: il 62enne avrebbe picchiato la compagna nella loro casa di Newport Beach, California, fino a tentare di strangolarla. La donna, anche lei ex attrice porno, ha fatto denuncia alle autorità americane e Alden Brown (suo vero nome, ndr) è stato fermato: per lui un ordine restrittivo richiesto dalla donna. Secondo Tmz, lo scorso 5 giugno North avrebbe spinto con forza la moglie contro il muro, tanto da provocarle una commozione cerebrale. Dopo essere stato rilasciato su cauzione (50 mila dollari, ndr), dieci giorni dopo avrebbe tentato di soffocarla a mani nude per poi sbatterle violentemente la testa contro il pavimento.

Una notizia che ha sconvolto l’opinione pubblica americana: Peter North è infatti molto conosciuto negli Usa, una figura che ricorda da vicino quella di Rocco Siffredi in Italia, e la notizia dell’arresto per violenza domestica è diventata subito virale. Nadia North ha raccontato alle autorità che l’uomo l’avrebbe picchiata e costretta ad angherie di ogni genere da diverso tempo: ossa rotte e traumi cranici all’ordine del giorno, fino al tentativo di strangolamento. La pornostar 62enne, tra i primi ad aprire una società di produzione ed un sito internet ad hoc, ora dovrà rispondere davanti alla giustizia delle accuse inoltrate dalla compagna: intercettato da Tmw, l’uomo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. E le accuse, come dicevamo, sono molto pesanti: la vittima ha raccontato almeno 20 episodi di brutale violenza nei suoi confronti…

