Peter Sagan, video caduta Parigi-Roubaix 2023/ “In ospedale per commozione cerebrale”

È finita anzitempo la Parigi-Roubaix 2023 per Peter Sagan a causa di una caduta. Mancavano 151 chilometri al traguardo quando il tre volte campione del mondo è finito a terra, forse a causa del fango presente. Il ciclista slovacco stava percorrendo il secondo tratto in pavé, da Viesly a Quievy, quando è ruzzolato sull’erba presente sul lato sinistro della strada. Lo slovacco è apparso subito dolorante: è ripartito, ma poi si è ritirato. Infatti, è stato subito trasportato in ospedale, visto che ha riportato tagli al viso e una sospetta commozione cerebrale, secondo quanto riportato da OaSport.

DIRETTA PARIGI ROUBAIX 2023/ Video streaming Rai 2: rientra Ganna, Sagan in ospedale

Peter Sagan era alla decima partecipazione nell’Inferno del Nord, l’ultima per lui che aveva conquistato nel 2018 in maglia, vincendo lo sprint a due con lo svizzero Dillier. Ma stavolta non è riuscito ad arrivare al velodromo di Roubaix, perché il 33enne della TotalEnergies è stato portato all’ospedale di Cambraj dopo la caduta in cui è stato coinvolto e che è peraltro costata il ritiro a due dei suoi compagni, il trentino Daniel Oss e il polacco Bodnar, che sono tra l’altro due suoi fedelissimi.

Pronostico Parigi Roubaix 2023/ Moser: “Ganna, ce la puoi fare!” (Esclusiva)

CADUTA SAGAN: ULTIMA PARIGI ROUBAIX E’ AMARA

Peter Sagan aveva annunciato il ritiro dal World Tour a fine stagione. Il suo obiettivo è qualificarsi in mtb ai Giochi di Parigi 2024. Dunque, era all’ultima partecipazione alla Parigi-Roubaix, ma nel secondo dei 29 settori di pavé in programma è caduto. Probabilmente ha inciso il tratto reso scivoloso dalla pioggia che è caduta nei giorni scorsi, mentre oggi il meteo è asciutto. Non è stato l’unico atleta a finire a terra. Nel settore tra Viesly e Quievy, infatti, una trentina di corridori sono finiti a terra. Peter Sagan è finito nell’erba, apparendo subito sofferente, infatti poi non è riuscito a proseguire la gara. Sono state diverse le cadute nella prima parte del cosiddetto Inferno del Nord, che si conduce a velocità molto alta, infatti dopo la prima ora la media oraria superava i 51 km. Tra i ritirati spicca anche l’italiano Davide Ballerini.

Ganna: "Da leader devo competere" / "La Parigi-Roubaix divide, ma il suo mito resta"

#ParisRoubaix Peter Sagan se ve involucrado en una caída y abandona en su última participación de la #ParisRoubaix Triste despedida del eslovaco del “Infierno del norte”. pic.twitter.com/KuMB57uVhr — Camilo Castellanos (@CastellanosCami) April 9, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA