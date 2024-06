Petit dopo Amici 2024 “Ecco cosa mi dicevano Rudy Zerbi e Maria De Filippi”/ “Successo? Vivo tranquillamente”

Amici 2024, Petit a ruota libera: “Rudy Zerbi e Maria De Filippi mi hanno dato molti consigli”

Per i pronostici e i sondaggi era il vincitore di Amici 2024, la vittoria invece è poi andata a Sarah Toscano, ma Petit può ritenersi comunque soddisfatto, saldo nella top 10 dei brani più ascoltati con il singolo Che Fai. E dopo l’esperienza nel talent di Canale 5 ed il successo che sta iniziando ad assaporare, il giovane cantante e rapper ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv. Innanzitutto ha definito l’esperienza ad Amici 23 una delle più belle della sua vita e sicuramente formativa, poi ha detto la sua sul suo coach, Rudy Zerbi e sulla conduttrice Maria De Filippi.

Petit sul rapporto con Rudy Zerbi ha rivelato: “Rudy mi ha sempre aiutato e supportato. Le cose che mi diceva erano bellissime, a partire dal rispetto nei miei confronti al fatto che ha riconosciuto il lavoro che ho fatto. Mi ha sempre fatto i complimenti per la mia musica.” E parole al miele ha speso anche per Maria De Filippi: “Di aneddoti con Maria ce ne sono tanti. Mi ha sempre aiutato quando ero moralmente giù e mi ha sempre detto di essere me stesso, questo mi ha fatto crescere come persona.” E durante la chiacchierata, inoltre, si è detto pronto e carico per affrontare il futuro e tutto quello che la vita gli offrirà.

Durante la chiacchierata, infine, oltre a parlare di Amici 2024 a Petit è stato chiesto con chi gli piacerebbe duettare ed il cantante ha confessato a cuore aperto che purtroppo è un sogno che non si può più realizzare perché il suo idolo è morto: “Anche se non c’è più, ti direi Pino Daniele. Sono cresciuto con la sua musica, poi mio padre ama la musica di Piano Daniele. Sarebbe stato un orgoglio per me cantare con lui. Mio padre sarebbe stata la persona più felice del mondo.” Ed infine non poteva mancare la domanda sui progetti per il futuro: “In questo momento sono concentrato sul presente. Saremo in giro con i festival delle varie radio e poi penseremo al prossimo progetto discografico.”











