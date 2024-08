Petit e Marisol, la storia d’amore continua a gonfie vele dopo Amici 24

Mancano ormai poche settimane dall’inizio della nuova edizione di Amici, eppure il pensiero di molti fan del talent di Maria De Filippi rimane ai protagonisti della scorsa edizione. Su due, in particolare, i riflettori sono rimasti accesi anche dopo la fine di Amici 23 e per tutta l’estate: parliamo di Marisol Castellanos e Petit, che oltre alla notorietà, nella scuola di Canale 5 hanno trovato anche l’amore. E a chi si chiede se questa storia stia ancora in piedi mesi dopo la fine del talent, rispondiamo che sì: Petit e Marisol sono innamorati e progettano il loro futuro insieme.

C’è chi credeva che, come accaduto per molte altre coppie nate ad Amici, una volta chiusa la porta della casetta, ognuno sarebbe andato per la sua strada; invece Petit e Marisol stanno dimostrando che il loro non era soltanto un flirt di passaggio, nato per la convivenza forzata. Quello iniziato sotto le telecamere di Amici 23 è anzi un sentimento che si sta dimostrando solido e desideroso di costruire un futuro insieme.

Vacanza d’amore per Petit e Marisol Castellanos: le foto romantiche in Sardegna

D’altronde, la stessa Marisol ha ammesso che le cose, dopo Amici, sono addirittura migliorate tra loro: “Adesso va meglio di quando eravamo dentro. Lui si adatta a tutto e anch’io. In casetta ci capitava di discutere per cose inutili, perché abbiamo caratteri simili. Abbiamo iniziato la nostra relazione dalla convivenza a 18 anni, è molto strano”. E nonostante gli impegni lavorativi non siano mancati per la ballerina e per il cantante, entrambi hanno trovato tempo e modo di trascorrere del tempo insieme. Lo testimoniano gli scatti pubblicati da Marisol su Instagram, che mostrano gli scorci della loro prima, romantica vacanza insieme tra le acque cristalline della Sardegna. Per ora, dunque, la giovane coppia vive questo amore giorno dopo giorno, costruendo passo passo le basi per quello che potrebbe essere un bellissimo futuro insieme.

