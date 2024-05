Petit: “Non ho mai preso lezioni di canto..”/ La confessione ad Amici 2024 spiazza il web! 

Petit svela di non aver mai preso lezioni di canto, almeno non ai livelli del percorso di studio intrapreso ad Amici 2024. La rivelazione da parte del cantante arriva quando in confidenza con il maestro di canto Rudy Zerbi, che lo incalza sul guanto di sfida nel canto previsto contro Sarah Toscano su richiesta di Lorella Cuccarini, fa chiarezza sulla sua formazione professionale nella musica.

La prova voluta dalla Cuccarini verte sulla versatilità e staging, su due brani tra i quali uno di Tiziano Ferro cantautore molto caro a Petit che rivela “Parla del perché faccio musica, cosa mi piace. Faccio musica perché mi libera, è passione, mi viene naturale scrivere, cantare”.

Le confessioni che anticipano il guanto della semifinale di Amici 2024

Durante il confronto con Rudi Zerby Petit rivela un retroscena del passato confessando di non aver mai preso lezione di canto, almeno non ai livelli del percorso di studio della musica avviato nella scuola di Amici 2024. Una rivelazione a dir poco spiazzante anche per i fan di Amici 2024 nei commenti online non riescono proprio a capacitarsi di come Petit possa non aver studiato canto e scrivere e cantare in questo modo le sue canzoni.

