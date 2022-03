PETITE MAMAN/ La conferma del grande talento di Céline Sciamma

Un film elegante e commovente, una riflessione commossa sulla famiglia e sull’amicizia: Petite maman segna il ritorno dietro la macchina da presa di Cèline Sciamma, tra le più interessanti registe del panorama francese. Un affresco di emozioni che rappresenta una delicata esplorazione del mondo femminile. Un grandissimo film, dunque, disponibile in Dvd ed. CG/Teodora e già On Demand su CG Digital.

SINOSSI PETITE MAMAN – Nelly è una bambina di otto anni che dopo la morte della nonna passa qualche giorno nella casa di campagna dove è cresciuta la madre, Marion. Girovagando nel bosco, si imbatte per caso in un’altra bambina che sta costruendo una capanna di legno e con cui nasce un rapporto speciale: la nuova amica si chiama proprio Marion.

Reduce dallo straordinario Portrait of a Lady on Fire, Cèline Sciamma ha confermato le sue grandi potenzialità in Petite maman, una favola moderna destinata a qualsiasi fetta di pubblico. Da sempre attenta al mondo dei giovanissimi e al tema dell’identità femminile, la regista francese mostra una sensibilità fuori dal comune, riprendendo alcune tematiche del già amatissimo Tomboy. Passato in sala grazie a Teodora e Mubi, per poi finire sulla piattaforma streaming, il lungometraggio riflette su alcuni temi sempre attuali come memoria, amicizia e famiglia, tracciando un solco nella cinematografia contemporanea.

In Petite maman c’è uno scambio continuo tra bambini e adulti e dal punto di vista visivo non possiamo non citare la fotografia dalle tonalità intimamente naturali di Claire Mathon. Il commento sonoro non è invasivo, anzi, accompagna il viaggio nei sogni e nelle fantasie della giovane protagonista, nonché il suo spirito silenziosamente ribelle.

Petite maman è disponibile in Dvd ed. CG/Teodora e già On Demand su CG Digital

