Peugeot 208/ Video, più grande, più grintosa e in versione 100% elettrica

E’ stata ufficialmente svelata la Peugeot 208 la nuova segmento B della casa francese, unitasi recentemente al Gruppo FCA. La compatta, circa 4 metri di lunghezza, andrà a sfidare la Mini Cooper, la Renault Clio e la Citroen C3, un segmento che in Italia corrisponde al 47% della vendita totale delle auto in circolazione. Cominciamo dal prezzo: dai 14.950 euro base, fino alla versione top di gamma da ben 24.750, di mezzo, una lunga sfilza di versioni compresa un’inedita 100% elettrica. Saltano subito all’occhio le novità rispetto alla versione precedente (comunque ben riuscita), più lunga di otto centimetri, e quindi all’apparenza più massiccia e grintosa. Fra le versioni più interessanti vi è senza dubbio l’allestimento GT Line, con assetto ribassato, cerchi da 17 pollici e parafanghi neri. Come da copione, l’interno è iper-accessoriato per tutte le versioni, con un volante piccolo e una strumentazione alta, il tutto immerso in un’atmosfera molto sportiva, come del resto è sempre stato lo spirito della “200” francese.

PEUGEOT 208: 33.400 EURO PER LA VERSIONE ELETTRICA

Come riferisce il Corriere della Sera, i materiali sono di buona qualità e pregevoli, anche se le plastiche rigide abbondano. Per quanto riguarda le motorizzazioni, due al momento le versioni disponibili: un 1200 turbobenzina da 100 o 130 cavalli, e un 1500 turbodiesel da 100 cavalli, con un cambio manuale a sei marce che può diventare a 8 rapporti ma aggiungendo 1800 euro alla versione base. Come detto in anteprima, c’è poi l’inedita versione full electric, la cosiddetta e-208, con una batteria di 50 kWh, che promette di poter fare ben 340 chilometri con una sola ricarica, numeri molto interessanti. Il motore è di 136 cavalli di potenza per una velocità massima di 150 km/h e un accelerazione da 0 a 100 km/h in 8.1 secondi. Per una ricarica al 100% servono 16 ore tramite presa casalinga, ma con un supercharger si può arrivare fino all’80% nel giro di mezz’ora. Unica nota dolente, il prezzo, visto che la e-208 costerà la bellezza di 33.400 euro, come una Bmw Serie 1.





© RIPRODUZIONE RISERVATA