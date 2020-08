Pezzella al Milan?/ Calciomercato: incontro con l’agente, nome nuovo per la difesa

German Pezzella è il nome nuovo per il mercato del Milan. La dirigenza rossonera è al lavoro per ufficializzare il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma non solo. Maldini e Massara vogliono regalare a mister Pioli un rinforzo di esperienza e di qualità per il pacchetto arretrato, la nuova pista porta all’argentino di proprietà Fiorentina: secondo quanto riportato dai colleghi di Milan News, l’agente Martin Guastadisegno è stato ospite alla sede rossonera per valutare i margini dell’operazione. Da tre anni a Firenze, il classe 1991 è stato accostato a diversi club nelle ultime settimane ed ora il Diavolo potrebbe passare all’azione.

Antonio Vitiello spiega che nel corso del vertice è stata fatta una panoramica generale su alcuni calciatori argentini gestiti da Guastadisegno, ma i riflettori sono stati accesi soprattutto sull’ex Betis Siviglia. La Fiorentina non sembra intenzionata a privarsi del suo capitano, ma molto dipende dall’offerta che verrà recapitata dalla dirigenza meneghina. Ricordiamo che negli ultimi tempi le due società hanno parlato anche di Nikola Milenkovic, altro centrale difensivo che fa gola a mezza Europa.

Per il momento solo un sondaggio, dunque, ma il nome di Pezzella potrebbe tornare d’attualità nel corso dei prossimi giorni. Milan attivissimo sul mercato per la difesa – sul taccuino di Maldini e Massara c’è anche Vina del Palmeiras – ma non solo: Diavolo in pressing sul Chelsea per il ritorno a centrocampo di Bakayoko, mentre per il reparto avanzato il nome resta quello di Brahim Diaz, talentino di proprietà Real Madrid.



