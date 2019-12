PEZZI UNICI/ Anticipazioni 22 dicembre: chi ha ucciso Lorenzo? (finale di stagione)

PEZZI UNICI, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 22 dicembre 2019, andrà in onda gli ultimi due episodi di Pezzi Unici in prima Tv assoluta. Saranno l’11° e il 12°, dal titolo “Gentori e figli“ e “Confessioni“, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Lorenzo è disperato per aver ucciso un uomo e Jess lo consola. Nel presente, Jess rivela a Erica di poter dire il loro segreto ad Anna da un momento all’altro. Intanto, Beatrice mente al padre riguardo alla provenienza dei gioielli, ma Marcello ha già capito tutto e affronta Elia. Mentre Vanni invece riceve l’incarico del nobile Cellesi di restaurare tutti i mobili antichi della sua villa, Elia chiarisce con Beatrice di fronte al padre e scopre che la ragazza gli ha dato i soldi della caparra. Nel passato, Jess inizia a provare interesse per Lorenzo. Dopo aver chiesto il prestito al padre, il ragazzo incontra lo zio Carlo e gli riferisce tutto. Nel presente, Carlo preme perchè l’amico pittore cerchi di sviare Vanni dal falso dell’opera rubata. Quella sera, Jess scopre che l’ex marito Lucio la sta osservando dall’esterno. Confida poi ad Elia che lei e Lorenzo stavano insieme. Mentre Beatrice cede alle droghe, disperata perchè Elia l’ha allontanata, Jess rifiuta Carlo in seguito ad un suo bacio. Nel passato, la notte dell’omicidio Jess rivela a Lorenzo di essere incinta.

Nel presente, Carlo cambia idea dopo aver pensato di bruciare il dipinto rubato. Accompagna invece Vanni fino al capanno, mentre Jess riceve un messaggio di Lucio e informa subito Anna. Nel passato, Jess scopre l’indirizzo del capanno e obbliga Lorenzo a dirle la verità: deve ritirare dei materiali per un lavoro che verrà pagato molto bene. Nel presente, Vanni estende ai ragazzi l’invito per una festa di beenficenza a villa Cellesi. Carlo invece viene ricattato dal basista: vuole dei soldi per tacere su tutto. Con una scusa, Jess prende in prestito un libro di Carlo con la piantina della villa, decisa a fare un colpo. Confessa poi agli amici che Lucio sa di quelo che è successo a Fabio. Vale vorrebbe informare la polizia, ma Lapo la ferma e la colpisce in preda alla rabbia. Il giorno della festa, Vanni si scatena in pista con Anna, mentre Erica perde di vista Jess e capisce tutto. Mentre i ragazzi avvisano l’artigiano, Jess viene fermata da Lucio che vuole portarla via. La ragazza però crolla sul pavimento a causa di un malore all’addome e viene ritrovata da Vanni. Per fortuna il bambino è salvo e Jess confessa ad Anna che si tratta del figlio di Lorenzo: anche Vanni viene informato subito della notizia. Nel passato, Carlo offre a Lorenzo la possibilità di saldare il debito con lo spacciatore grazie ad un lavoro che scotta. Tempo dopo, il proprietario denuncia il furto e Carlo non può più pagarlo. Lorenzo è su tutte le furie e gli dà appuntamento al capanno, dove lo minaccia di dire tutto: Carlo gli intima di tacere, altrimenti lo ucciderà.

PEZZI UNICI ANTICIPAZIONI DEL 22 DICEMBRE 2019

EPISODIO 11, “GENITORI E FIGLI” – In seguito agli ultimi eventi, Vanni conclude che Luci e Jess potrebbero essere in qualche modo responsabili della morte di Lorenzo. La ragazza però giura di essere innocente. A causa delle sue indagini, il rapporto fra Vanni e Anna subisce una nuova battuta d’arresto: l’artigiano è di nuovo in preda alla sua collera, anche se la donna è sicura che sia molto di più di uno scorbutico senza tatto. Nel frattempo, Lapo cerca ancora un modo per farsi perdonare da Vale, mentre Beatrice cerca di nuovo le attenzioni di Elia.

EPISODIO 12, “CONFESSIONI” – Nonostante il suo stato interessante, Vanni conclude che Jess gli sta mentendo e le intima di andarsene dal laboratorio. Litiga poi con Anna, riuscendo a ferirla con le sue parole e intuizioni. Pretende poi che l’intero gruppo, uno per uno, gli riveli la verità su quanto accaduto al figlio. La Polizia sembra poi aver finalmente dato retta ai sospetti dell’artigiano, mentre Jess inizia a temere che Lucio sia responsabile della morte di Lorenzo. Il ragazzo però ha un alibi di ferro.



