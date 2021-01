Pfizer diminuisce vaccini, perché?/ “Mancano materie prime”. Arcuri: “Azione legale”

Caos vaccini in Italia: come ha annunciato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri nell’ambito di un incontro con le Regioni, Pfizer ha reso noto che la settimana prossima “non solo non verranno consegnate in Italia le dosi che sono state unilateralmente e senza preavviso non consegnate in questa settimana, pari al 29%, ma ci sarà una pur lieve e ulteriore riduzione delle consegne“. Un fulmine a ciel sereno, una notizia non accompagnata da alcun tipo di preavviso e che ha scatenato l’ira dello stesso Arcuri, il quale ha comunicato come il nostro Paese abbia intenzione di intraprendere un’azione di natura legale ai danni dell’azienda a stelle e strisce. “Ho ricevuto unanime solidarietà da parte di tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome nel corso della riunione con i ministri Speranza e Boccia – ha spiegato Arcuri –. La tutela della salute dei cittadini italiani non è una questione negoziabile. La campagna vaccinale non può essere rallentata, tantomeno per le somministrazioni delle seconde dosi ai tanti italiani a cui è stata già somministrata la prima”.

PFIZER CONSEGNA MENO VACCINI, PERCHÉ? DISGUIDI E RITARDI

Questo ritardo nella consegna dei vaccini al nostro paese da parte di Pfizer rappresenta, inevitabilmente, un grave danno, sulla cui genesi si sta attualmente investigando. Stando a quanto riferito dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), questo slittamento sarebbe da imputare “ad assestamenti nella produzione”, dal momento che la Pfizer sta tentando di accrescere la produzione, ma non è riuscita a procurarsi le materie prime necessarie per sostenere la mole di lavoro. Questa volta, però, il nostro Paese non resterà impassibile di fronte a questa situazione e adirà le vie legali, come preannunciato in precedenza. Arcuri ha rivelato che “si è unanimemente deciso che tali azioni verranno intraprese a partire dai prossimi giorni in un quadro unitario”. La strada che dovrebbe essere percorsa con convinzione, stando a quanto risulta, conduce dritta a un esposto alla Procura della Repubblica per “impatto sulla salute per inadempimento del contratto pubblico”, ma eventuali ulteriori dettagli emergeranno nei prossimi giorni.



