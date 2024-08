Il vaccino Pfizer poteva essere un’occasione per far vincere e prevalere la – vera – scienza, ma si è trasformato in nuova (l’ennesima dalla pandemia a questa parte) lezione sprecata: questa è la tesi espressa oggi sulle pagine del Fatto Quotidiano da Maria Rita Gismondo, direttrice di Microbiologia clinica e virologia dell’ospedale Sacco di Milano che parte dalla notizia di “qualche giorno fa che lo stato del Kansas ha intrapreso una causa contro la casa farmaceutica Pfizer“.

Vaccini Covid, Aifa: "Non approvati per prevenire infezione"/ Obbligo e Green pass inutili contro il contagio

Nelle carte dell’accusa di legge che l’azienda statunitense avrebbe “ingannato il pubblico sul vaccino Covid 19 – spiega e cita Gismondo – nascondendo i rischi e facendo ‘dichiarazioni fuorvianti‘ sull’efficacia”; con l’attenzione posta in particolare sul fatto che “malgrado fossero a conosciute reazioni avverse” tra cui le ormai (tristemente) note miocarditi, “si sia proceduto a indicare la vaccinazione anche ai giovani e alle donne gravide“.

Commissione Covid, nominati 15 membri al Senato: nomi, chi sono/ Inchiesta sul Governo Conte: cosa prevede

Il tutto – peraltro – mentre “non erano state eseguire le necessarie sperimentazioni” su queste ultime due categorie e mentre la stessa Pfizer mentiva anche “sull’efficacia del vaccino che non protegge dall’infezione” contrariamente a quanto dichiarato ai quattro venti nelle concitatissime fasi tra la pandemia e la campagna vaccinale.

Gismondo: “ll vaccino Pfizer poteva essere il trionfo della scienza, ma è un’occasione sprecata”

Il punto del ragionamento dell’esperta – però – non è tanto la causa americana aperta contro il vaccino Pfizer, quanto piuttosto perché “malgrado le informazioni utilizzate dal Kansas (..) siano state a disposizione dei media e delle istituzioni che hanno gestito la pandemia, non ne sia stato fatto l’opportuno utilizzo“; e – ancora – perché nessuno ha mai questionato le “gravi responsabilità degli organi certificatori”, tra cui l’europea Ema, il nostro ex “ministero della Salute (..) Speranza” e – soprattutto – l’Istituto Superiore di Sanità.

Covid infetta anche animali selvatici: 6 specie positive/ Studio: contagio dall'uomo, attenzione a mutazioni

Ancora oggi – spiega avviandosi alla conclusione Gismondo – dal Ministero non è arrivata alcuna smentita a quanto detto nel 2020 e mentre l’Ema si è chiusa in un silenzio completo, sul sito dell’ISS è ancora possibile leggere che il composto Pfizer ha “un’elevata efficacia (..) nel prevenire l’infezione (..) in persone di età maggiore o uguale a 16 anni” con riferimenti anche alle donne “in gravidanza”. Secondo la dottoressa ad oggi “i dati disponibili sono pochi e confusi”, ma mentre il castello di carta delle aziende farmaceutiche crolla “la commissione scientifica non viene istituita e i morti e [chi ha] subito effetti collaterali” rimangono “sacrifici inutili per il progresso della scienza”.