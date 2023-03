Phil Collins, condizioni fisiche peggiorano/ Mike Rutherford “Ormai non si muove più”

Stanno peggiorando sempre di più le condizioni fisiche dell’artista londinese Phil Collins. Il 72enne ex membro dei Genesis si era esibito a marzo di un anno fa, 2022, spiegando nella sua Londra che quello sarebbe stato l’ultimo concerto della sua carriera. Purtroppo il musicista ci aveva visto giusto visto che, nel giro di 12 mesi, il suo stato di salute è peggiorato in maniera costante ed ora, come si legge sul Corriere della Sera, non sarebbe più nemmeno in grado di muoversi.

Gianluca Pagliuca: "Juventus-Inter '98 fu un furto"/ "Tirai un pugno a Ceccarini ma…"

A parlare di Phil Collins è stato Mike Rutherford, chitarrista e fondatore dei Genesis nonché dei Mike and The Mechanics, e grande amico proprio del 72enne di Londra. In occasione di un’intervista rilasciata alla BBC, l’artista, che suona con il figlio proprio di Phil Collins, ha spiegato che l’amico è ormai irriconoscibile.

Marc Marquez: "Moto GP? Ho pensato al ritiro"/ "Non ho rispettato l'infortunio e..."

PHIL COLLINS, MIKE RUTHERFORD AGGIORNA LE CONDIZIONI FISICHE DELL’ARTISTA, E SUL FIGLIO NIC…

«Come sapete – le parole di Rutherford – Phil non ha più la stessa mobilità di prima – ha detto Rutherford – il che è un peccato, ma durante il tour era di buon umore. Ora è a casa e sta bene, si gode la vita. Ha lavorato duramente nel corso degli anni. Penso che ora si stia godendo un po’ di tempo a casa. Diciamo che è un po’ più fermo di quanto è sempre stato. Anzi, è immobile».

Phil Collins aveva iniziato a registrare dei problemi di salute a seguito di un infortunio alla colonna vertebrale avuto nel 2007. Nel 2009 era finito sotto i ferri per un intervento chirurgico e a seguito aveva perso parte della sensibilità delle dita. Sei anni più tardi lo stesso batterista era stato operato un’altra volta, e viste le sue condizioni fisiche sempre più gravi, era stato costretto a cedere la batteria al figlio Nicholas, nato da Orianne Cevey, terzo matrimonio del musicista. «Nic è fantastico, suona come il padre ma in modo diverso – ha detto ancora Rutherford – . Però io sono sempre dalla parte dei padri, perché è la mia generazione, e Phil è il migliore di tutti». Nel 2017 a Phil Collins era anche stato diagnosticato il diabete di tipo 2.

È MORTO DICK FOSBURY/ Rivoluzionò lo stile del salto in alto

© RIPRODUZIONE RISERVATA