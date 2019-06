Philippe Cerboneschi, morto dj Zdar dei Cassius/ “È caduto da un edificio di Parigi”

È morto Philippe Cerboneschi, meglio noto come “Zdar” dei Cassius. Il dj 50enne, membro del duo pioniere della musica elettronica francese, è precipitato ieri da un palazzo di Parigi. La drammatica notizia è stata diffusa dal suo agente Sebastian Farran che ha parlato di una morte sopraggiunta «per una caduta accidentale, da una finestra di un piano alto di un edificio parigino», ma non ha fornito ulteriori dettagli. Philippe Cerboneschi aveva creato il duo Cassius con Hubert Blanc-Francard nel 1996. I due si conobbero quando Zdar lavorava già come ingegnere del suono per artisti come Serge Gainsbourg. Inoltre, aveva lanciato i Motorbass, un primo duo con Etienne de Cre’cy. Il successo arrivò alla fine del XX secolo con la pubblicazione di “1999”, album in cui hip hop e house si mescolano col funk. Seguono poi altri tre album in studio: “Au reve” del 2002, “15 again” che nel 2006 ha segnato la svolta rock dei Cassius e “Ibifornia” nel 2016. Questo venerdì era prevista l’uscita del loro nuovo album “Dreams”.

PHILIPPE CERBONESCHI, MORTO DJ ZDAR DEI CASSIUS

Nel corso della sua carriera Philippe Cerboneschi ha collaborato con altri artisti e band famose: dai Beastie Boys a Tiga, passando per Phoenix, The Rapture, Cat Power, Chromeo e Franz Ferdinand. Sono tanti i messaggi di cordoglio espressi sui social, in particolare sull’account Instagram dell’artista. Tra questi c’è il messaggio dell’agente Sebastian Farran. «I colleghi e gli amici più cari si uniscono alla famiglia per testimoniare la loro più infinita tristezza. Questa sera la musica ha perso un genio», ha dichiarato. I Cassius sono stati protagonisti del suono French Touch, diventandone uno dei nomi cardine. Si tratta di un genere nato oltralpe proprio nella seconda metà degli anni novanta (estendendosi fino alla prima metà degli anni duemila). Era caratterizzata da un mix di synth-pop, elettronica e funky house. E come loro ne sono stati rappresentanti anche Dimitri from Paris, Daft Punk, Air, Mr. Oizo e Laurent Garnier.





