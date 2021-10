Pia Balotelli, figlia Raffaella Fico/ “Le hanno detto negr* di merd*, razzismo…”

Tante volte Raffaella Fico, nella Casa del Grande Fratello Vip 2021, ha parlato di sua figlia Pia, avuta da Mario Balotelli. Non c’è giorno che non pensi a lei e le mandi un saluto o un abbraccio virtuale. In alcune occasioni Raffaella ha anche raccontato episodi molto spiacevoli vissuti dalla figlia, spesso di vero e proprio razzismo. In particolare a scuola “Non le volvevano dare la mano. Le dicevano che puzzava“, ha raccontato Raffaella. E ancora: “È capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una ne*ra di merd*, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese cosa significava ‘negra’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola?”, ha raccontato Raffaella.

Raffaella Fico e gli episodi di razzismo sulla figlia Pia Balotelli

Un argomento spiacevole che è tornato attuale nelle ultime ore, dopo il caso Soleil. Raffaella Fico ha infatti rivelato che anche sua figlia è stata appellata con modo dispregiativo “scimmia”. In un’altra occasione ha poi dichiarato: “Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose”. Quello del razzismo è un argomento che tocca in modo particolare Raffaella Fico, proprio visto quanto vissuto di riflesso per sua figlia Pia e, prima ancora, per l’ex compagno Mario Balotelli.

