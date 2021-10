Pia, figlia Raffaella Fico e Mario Balotelli/ La somiglianza è impressionante!

La piccola Pia è la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli. La bambina è nata nel 2012, a dicembre, e se in un primo momento la sua nascita non è stata interpretata in egual modo dai suoi genitori, in un secondo momento li ha uniti profondamente. Infatti, benché i due non stiano più insieme da tempo, hanno finalmente trovato il giusto equilibrio per crescere Pia nel migliore dei modi.

Appena nata i fan hanno subito notato la somiglianza impressionante con Mario Balotelli, che all’epoca non era ancora certo. Nel 2014 l’attaccante è tornato sui suoi passi e non si è più staccato da Pia, evidentemente accantonando la sua teoria secondo la quale Raffaella avesse architettato tutto per una questione di denaro. Oggi che Pia ha nove anni è diventata molto più simile alla madre Raffaella, esteticamente parlando, anche se naturalmente continua ad avere molti tratti del papà Mario.

Pia, figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli: la decisione sul nome come atto fede

In tanti si sono chiesti come mai Raffaella Fico ha optato proprio per il nome Pia. La showgirl ha raccontato di essere molto credente, in famiglia inoltre sono molto devoti a Padre Pio e l’unione di queste cose l’ha spinta a scegliere questo nome. E’ stata quindi una scelta di fede, soprattutto perché quando la concorrente gieffina ha scoperto di essere incinta si è resa conto che da quel momento avrebbe dovuto superare molti ostacoli, a cominciare dall’opposizione di Mario Balotelli. La Fico ricorda ancora con sofferenza quel periodo buio e ogni volta che rivanga il passato si emoziona e si commuove. Adesso, però, la piccola Pia ha due genitori che vanno d’amore e d’accordo, seppur da separati.

