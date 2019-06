PIATEK, MATRIMONIO CON PAULINA/ Foto, il Pistolero del Milan colpisce in amore

Piatek va a segno, ma questa volta il “Pum pum pum” non è ascrivibile ad una mitragliata di colpi di esultanza per un gol del Pistolero, bensì, al massimo ai fuochi d’artificio esplosi durante la cerimonia del matrimonio con la moglie Paulina Procyk. I tifosi del Milan saranno infatti felici di sapere che il loro beniamino è convolato a nozze con la 27enne connazionale pochi giorni fa. Come riportato da Sky Sport, infatti, i due hanno coronato il loro sogno d’amore iniziato cinque anni fa in un castello in Polonia. Piatek, molto riservato nella sua vita privata, nei giorni scorsi aveva chiesto e ottenuto dalla sua Nazionale il permesso di abbandonare in anticipo il ritiro proprio per sposarsi con la sua Paulina. Ma chi è la donna che ha fatto centro nel cuore del Pistolero rossonero? Scopriamolo!

PIATEK, MATRIMONIO CON PAULINA

Paulina Procyk ha 27 anni e con Piatek condivide la nazione d’origine: la Polonia. I punti di contatto, però, finiscono qui: Paulina, infatti, con il mondo del calcio non ha nulla a che fare. La sua professione è quella di avvocato, ma il suo raggio d’azione si estende fino alla moda dal momento che tiene anche un’attività da fashion blogger come si evince dando un’occhiata al suo profilo Instagram. Entusiasti i commenti dei fan, polacchi ma anche milanisti, sotto i post pubblicati sui social da Paulina. D’altronde la storia dello sport insegna che la stabilità sentimentale è cruciale per il rendimento di un atleta. I tifosi del Milan con Piatek (già ribattezzato “Robocop” da Gattuso per la sua dedizione al lavoro) ora possono dormire sonni tranquilli: a badare a lui ci pensa Paulina!

Visualizza questo post su Instagram Mr. & Mrs. Piątek ♥️ Un post condiviso da Krzysztof Piątek (@pjona_9) in data: 2 Giu 2019 alle ore 6:38 PDT





