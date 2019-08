Piattaforma Rousseau: nuovo attacco hacker?/ Atteso il voto sul governo giallorosso

La piattaforma Rousseau sembrerebbe essere stata di nuovo presa di mira. Come riferisce l’edizione online de Il Giornale, citando Nextquotidiano, lo spazio di voto per gli attivisti e gli iscritti del Movimento 5 Stelle è tornato nel mirino degli hacker da quando si è fortemente paventata la possibilità di un governo giallo-rosso, cosa che poi si sta trasformando in realtà visto l’incarico conferito oggi dal presidente Mattarella all’ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte. E’ quindi comparso online uno screenshot di quello che potrebbe essere il pannello di controllo di uno degli admin di Rousseau: un’immagine che non si sa se sia reale o meno, fatto sta che i pentastellati sarebbero già in allarme anche perché non è la prima volta, come detto già sopra, che la piattaforma viene “bucata”.

PIATTAFORMA ROUSSEAU: NUOVO ATTACCO HACKER?

E a proposito di Rousseau in molti si domandano se il voto del Movimento 5 Stelle possa ancora cambiare o meno le sorti del nuovo governo giallo-rosso che sta nascendo. Il popolo pentastellato è infatti chiamato ad esprimere la propria opinione in merito a quest’inedita quanto inattesa alleanza con il Partito Democratico, e tutto dipenderà dallo stesso Conte, che ha accettato l’incarico del capo dello stato, ma con riserva, come da prassi. Non è la prima volta che la piattaforma Rousseau viene tirata in ballo per questioni di vitale importanza per l’Italia, come ad esempio i precedenti casi sulle vicende giudiziarie di Matteo Salvini e la Diciotti. La cosa certa è che la stessa piattaforma è finita spesso e volentieri al centro delle critiche, come ad esempio il 4 aprile scorso, quando il Garante per la Privacy aveva comminato una multa da ben 50mila euro per via di una mancata sicurezza circa i dati personali degli iscritti. Il Movimento aveva comunque assicurato che i problemi erano stati risolti e che lo spazio web grillino era completamente sicuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA