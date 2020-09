Piazzale Libia Milano: fortissima esplosione/ Video, 6 feriti, uno grave con ustioni

Paura oggi a Milano dove si è verificato una fortissima esplosione in zona di piazzale Libia. Le informazioni che giungono, riportate da Repubblica, sono ancora frammentarie, ma sembra vi siano dei feriti. Attorno alle ore 7:00 di questa mattina, non lontano da Porta Romana, uno scoppio ha coinvolto il piano terra di un condominio di nove piani ma anche i primi tre piani di una palazzina situata al numero 20 della piazza di cui sopra. Stando a quanto emerso un trentenne è rimasto gravemente ustionato, ed è probabile che l’esplosione sia stata causata da una fuga di gas. La procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, arrivata sul posto, non ha regalato certezze: “Tutto da verificare, ma il punto di emissione potrebbero essere le cucine a gas”. Successivamente ha parlato Maurizio Pendini, direttore e vice dirigente del comando dei Vigili del Fuoco di Milano: “Molto probabilmente si tratta di gas metano, dovremo indagare da dove si è originata la perdita. Abbiamo fatto chiudere il gas da tutto l’edificio che è stato evacuato”.

ESPLOSIONE IN PIAZZALE LIBIA A MILANO, PENDINI: “SEI FERITI, NON DOVREBBERO ESSERCENE ALTRI”

“Stiamo terminando la ricerca dei dispersi per eliminare ogni dubbio – ha aggiunto e concluso – probabilmente non ce ne sono. Il primo passaggio con i cani è stato negativo. E’ stata una forte esplosione, le notizie erano molto gravi, temevamo il peggio. Si è verificata un’esplosione a pian terreno, c’è un ferito grave ma cosciente e cinque lievi. E’ stato danneggiato un appartamento e l’androne delle scale nonché tutte le finestre fino al quinto piano dell’edificio”. Come spiegato dallo stesso capo dei pompieri, in totale i feriti sarebbero sei, di cui uno grave ma comunque non in pericolo di vita. Al momento si trova presso uno degli ospedali meneghini con varie ustioni e sotto choc. Gli altri feriti sarebbero stati invece curati e medicati sul posto dalle numerose ambulanze giunte. Moltissima la gente che si è riversata in strada, svegliata da un tremendo boato.

🔴 #Milano, soccorso un ferito grave nell’appartamento coinvolto e altri cinque feriti lievi. Evacuato l’intero stabile di dieci piani, verifiche dei #vigilidelfuoco in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte e sulla struttura #12settembre 8:20 pic.twitter.com/EYIfHc7tQs — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 12, 2020





