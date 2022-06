Picchiano 14enne e gli rubano le Nike/ Monza, tre giovani marocchini arrestati

Tre ragazzi minorenni sono stati arrestati dopo aver aggredito e derubato un loro coetaneo. L’episodio si è verificato presso la stazione dei treni di Ornago, comune in provincia di Monza, dove i tre giovani hanno accerchiato la loro vittima, un ragazzo di soli 14 anni, per poi portargli via le sue scarpe sportive, un paio di Nike. A fermarli sono stati gli agenti della polizia ferroviaria monzese in collaborazione con la Compagnia carabinieri di Arcore, che hanno appunto arrestato i tre ladri, con l’accusa di rapina in concorso.

Ad avvisare i poliziotti è stato lo stesso ragazzino 14enne, che ancora sotto choc ha raccontato agli agenti di essere stato rapinato delle scarpe da ginnastica; la vittima si trovava presso il treno partito dalla stazione di Ornago, quando era stato avvicinato dal trio di origini marocchine di 15 e 16 anni, residenti fra le provincie di Milano e Varese. Gli hanno intimato di consegnare loro le scarpe e vedendo che la vittima non eseguiva gli ordini lo hanno aggredito, trascinandolo nel sottopasso: qui è stato colpito con calci e pugni per poi impadronirsi delle scarpe e allontanandosi di corsa salendo su un treno in direzione Lecco.

14ENNE PICCHIATO E DERUBATO DELLE NIKE: ENNESIMO EPISODIO DI VIOLENZA

In seguito il capotreno del convoglio, come riferisce l’edizione online de Il Giorno, è stato contattato ed ha fatto sapere che i tre delinquenti erano scesi alla stagione di Arcore. A quel punto gli agenti hanno diramato le descrizioni dei tre dopo aver visto le immagini dei sistemi di sorveglianza della stazione e i carabinieri di Arcore hanno provveduto a bloccare il trio con ancora il bottino fra le mani.

Una volta arrestati sono stati portati nel carcere minorile dove resteranno in attesa del processo che si terrà a breve. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che si verifica in queste ultime settimane al nord Italia dopo quelli di Milano a capodanno, e quelli di Peschiera del Garda di pochi giorni fa.

