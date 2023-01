Piccolo Coro “Le Dolci Note”, Concerto per la pace/ Un coro al servizio del sociale

Il piccolo coro le Dolci note sbarca al Concerto per la Pace

Ad impreziosire ed addolcire il Concerto per la Pace, in onda questa sera domenica 1 gennaio su Canale 5, c’è anche il Piccolo coro “Le Dolci Note“. Si tratta di un gruppo e di un’associazione nata nell’ormai lontano 2014, con lo scopo primario di offrire e promuovere sul territorio momenti di socializzazione attraverso la musica e il canto. Non poteva dunque mancare all’appello, “il piccolo coro”, in quello che è l’evento televisivo più importante di questo inizio anno.

Al concerto per la Pace, quindi, vedremo all’opera tanti bambini e tanti ragazzi, dell’età compresa tra i 4 e i 14 anni, che canteranno e metteranno in mostra i valori della solidarietà e dell’amicizia. In questo gruppo, infatti, non sono ammessi protagonismi, né eventuali tentativi di esaltare le doti individuali dei componenti del gruppo. Nel piccolo coro, infatti, si ragiona in termini collettivi, seguendo gli insegnamenti dei maestri e dei volontari che mettono a disposizione dei ragazzi le loro competenze.

Il piccolo coro le Dolci note, le linee guida del gruppo: umiltà, sensibilità e intelligenza

Il coro “Le Dolci Note” rappresenta un punto fondamentale di riferimento per gli amanti della musica e della solidarietà. Nel corso degli anni si è ritagliato uno spazio sempre più importante nel territorio romano. E, in seguito, dopo aver organizzato con successo diverse attività locali, è arrivata la graditissima conferma dell’avvenuta affiliazione alla Galassia dei cori dell’Antoniano di Bologna. Tutto questo dopo aver sviluppato una bella realtà, affidabile e presente sul territorio, capace di coinvolgere ed unire tante famiglie in un progetto divertente, ma anche e soprattutto educativo.

Un progetto che mira ad avvicinare i più piccoli con “umiltà, sensibilità ed intelligenza”. Grazie al lavoro di tutti i suoi componenti, “Le Dolci Note” si è evoluto piuttosto velocemente, passando da realtà parrocchiale ad un progetto capace di unire ed avvicinare centinaia di persone di nazionalità ed estrazioni sociali differenti. Un traguardo notevole.











