Piccolo G e Federica Andreani, nuova coppia ad Amici 2022/ Primo bacio!

Piccolo G e Federica: nuova coppia ad Amici 22!

È nata una nuova coppia ad Amici 22. Nella puntata del daytime di ieri, trasmessa su Canale 5, è strata mostarta l’evoluzione del rapporto tra Piccolo G e Federica Andreani: dopo alcune incomprensioni, i due ragazzi hanno chiarito scambiandosi un passionale bacio. Piccolo G ha scritto una lettera a Federica, in cui ammette di essere innamorato di lei: “L’amore è passato poche volte per le mie mani, non ho calli o segni evidenti. L’innamoramento si, lo ascolto camminare dentro al corpo. Cadere in tentazione è facile, dai tuoi occhi filtra e si invola qualcosa di buono e dolce che consola come la notte. Nelle tue labbra ad incastro, vorrei posare i miei baci”. La ragazza ha preso la lettera e lo ha ringraziato, ma poi ha confessato a Gianmarco di aver paura di rovinare la loro amicizia.

Il bacio tra Piccolo G e Federica

Dispiaciuto dalla reazione di Federica Andreani, Piccolo G ha deciso di allontanarla: “Meglio che stiamo distanti, non ce la faccio”. Trascorse alcune ore, Federica ha avuto un ripensamento ed è andata da Piccolo G per chiedergli scusa. La cantante ha messo di provare dei sentimenti ma di avere “paura di qualcosa di nuovo”: “Provo delle cose e mi comporto in un altro modo”, ha detto mentre erano stesi sul letto. Dopo le parole di Federica, Piccolo G si è girato verso di lei e si è avvicinato al suo viso: i du si sono scambiati un passionale bacio. “Piccolo G e Fede sono una delle coppie più inaspettate ma belle e vere che ci sono quest’anno”, ha commentato un utente su Twitter.

