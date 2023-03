Piccolo G, gesto d’amore per Federica dopo Amici 22/ “Veglia su di lei”: sorpresa in casetta

Piccolo G, la sorpresa a Federica dopo l’eliminazione al serale di Amici 22

L’eliminazione di Piccolo G al serale di Amici 22 ha profondamente colpito Federica. La cantante del team di Arisa e il cantautore del team di Rudy Zerbi vivono da mesi una storia d’amore, tra alti e bassi, in casetta. Dopo mesi vissuti costantemente a stretto contatto, Federica si ritrova sola senza Piccolo G che ha però deciso di stupirla con un piccolo gesto d’amore.

Chi ha seguito il daytime in questi mesi sa che Piccolo G ha un particolare zainetto al quale tiene molto. Per Federica ha però deciso di separarsene, proprio per donarglielo. La cantante è stata subito spiazzata dal ritrovarselo sul suo letto e, in lacrime, ha mostrato il dono prima a Wax, poi all’amica Angelina. Su Instagram Piccolo G ha riportato il video di questa sorpresa a Federica, scrivendo: “Veglia su di lui e viceversa!”

Piccolo G eliminato ad Amici 22: “Non mi aspettavo che…”

Piccolo G è stato il primo eliminato della seconda puntata del serale di Amici 22. Come accade di consueto, anche lui ha avuto l’occasione di raccontare impressioni e sentimenti a caldo dopo l’eliminazione. Queste le sue parole: “Io sono entrato con dei pregiudizi su tutto, sulla scuola, sul programma e piano piano mi sono accorto che ero io a sbagliare e ci sono stati dei benefici. Non mi aspettavo tutto quello che è di contorno alla musica, ma porto a casa degli insegnamenti umani molto più che quelli tecnici. Appena tornato a casa leggerò tanti libri per scrivere canzoni di spessore e uscirò con gli amici che mi hanno sostenuto tantissimo. Ai miei compagni consiglio di godersela tutta e spero che possano essere soddisfatti.”

