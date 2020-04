Piemonte, Lega chiama Salizzoni per task force/ Ira Pd “Prima era sciacallo per voi!”

Pubblicità

L’emergenza coronavirus ha colpito duramente il Piemonte, ma non mancano le polemiche politiche in Regione. Nelle ultime settimane l’opposizione ha messo nel mirino il governatore Cirio, e la maggioranza non ha fatto mancare stoccate a M5s e Pd. Ora è scoppiato il “caso” Mauro Salizzoni: la Lega, infatti, ha chiamato il mago dei trapianti – direttore del Centro Trapianti della Città della salute in pensione e vicepresidente del Consiglio regionale – per la task force della sanità per supportare la Regione in collegamento con il Comitato tecnico scientifico. Come riportano i colleghi de La Stampa, la proposta è arrivata dal capogruppo del Carroccio, Alberto Preioni, che ha spiegato: «È vero, in conferenza dei capigruppo ho fatto questa proposta e intendo sottoporla all’assessore Icardi». Ma, come dicevamo, non mancano le polemiche: in molti hanno ricordato i recentissimi attacchi leghisti…

PIEMONTE, SCOPPIA IL “CASO” SALIZZONI

«La stessa Lega che ieri dava degli sciacalli a noi e a Mauro Salizzoni, oggi propone di inserire quest’ultimo nella task force dell’Unità di Crisi. Da sciacalli a esperti in un giorno insomma», l’attacco del capogruppo di Luv, Marco Grimaldi. Parole che non sono passate inosservate in casa Lega, con Preioni che ha tenuto a precisare: «Ho contestato duramente Salizzoni sotto il profilo politico. In particolare, la sua presenza alla trasmissione condotta da Fabio Fazio, senza contraddittorio. Altra cosa è il giudizio umano, e più ancora quello sulla sua indiscutibile competenza», riporta La Stampa.

Pubblicità

Infine, sul tema è intervenuto il diretto interessato, il professor Salizzoni: «Pur apprezzando la volontà di volermi coinvolgere, e nutrendo personale stima nei confronti dei componenti la task force, la decisione finale non può prescindere dal confronto con il gruppo consiliare regionale del Pd e con la forza politica con la quale sono stato eletto a maggio, tenendo conto che il mio attuale ruolo istituzionale e politico di vice Presidente di minoranza del Consiglio regionale del Piemonte non è compatibile con un impegno diretto nella task force».



© RIPRODUZIONE RISERVATA