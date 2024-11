Sono davvero tanti i film con Pier Francesco Favino che meritano di essere visti e assaporati. Numerose le produzioni internazionali a cui l’attore ha preso parte, come quelle nazionali, cominciando da L’Ultimo Bacio, il film che anni fa gli ha aperto la strada verso il successo e la popolarità. Tra le interpretazioni più iconiche, però, non si può non menzionare la splendida performance nel Traditore, probabilmente uno dei film più belli con Pier Francesco protagonista.

E ora c’è grande curiosità di vederlo all’opera nell’ultima pellicola dal titolo Napoli – New York, con Gabriele Salvatores che gli ha chiesto di interpretare un personaggio in cui emergerà tutta la sua italianità. Una sfida che Favino ha colto con grande entusiasmo, con il desiderio di mettersi alla prova e rimettersi al giudizio del suo pubblico che lo attende trepidante sul grande schermo.

Pier Francesco Favino e il rapporto amaro coi social: “Lì la negatività vince”

Lui molto probabilmente non cercherà riscontri sui social, troppo spesso tempestati di negatività e di hater. Aspetti che lasciano molto perplesso l’attore capitolino, oggi un po’ disilluso nei confronti della società che ci circonda. “Sui social va molto di più la notizia negativa. Se vediamo qualcuno che dice ‘non sai che è successo’ decidiamo di fermarci altri no. Per fare click in più, per fare sì che le persone si fermino a guardarci, stiamo ribaltando tutto”, il commento amaro di Pier Francesco Favino su Movie Player.

“Non siamo più abituati a vedere quello che probabilmente invece facciamo quando non siamo sui social. Questo film, che sicuramente ha un tono favolistico, ci vuole proprio ricordare che esistono anche la gentilezza e la solidarietà”, il messaggio che l’attore vuole lanciare e condividere con la sua interpretazione, in un film che si preannuncia emozionante.