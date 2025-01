Vittoria amara per Zelig negli ascolti TV di mercoledì 22 gennaio 2025. Pur avendo vinto contro la concorrenza, lo show comico di Canale 5 condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio è calato ulteriormente dopo il deludente debutto della scorsa settimana, conquistando solamente 2.465.000 telespettatori e il 16,05% di share. Insomma, sembra proprio che l’era di Zelig sia ormai al tramonto, e nemmeno il collaudato duo Bisio-Incontrada riesce più a catturare l’attenzione del pubblico come un tempo. Al secondo posto si piazza la replica di Hammamet, il film su Bettino Craxi con Pierfrancesco Favino, trasmesso su Rai 1. La pellicola ha raccolto appena 2.077.000 telespettatori, pari al 12,98% di share, segnando un altro risultato deludente per il prime time della rete.

Ennesimo successo, invece, per Chi l’ha visto? (Rai 3) che ha ottenuto 1.040.000 telespettatori nella prima parte (4,91%) e 1.629.000 nella seconda (10,03). Molto bene il film John Wick su Italia 1, che ha registrato un netto di 1.218.000 telespettatori e uno share del 6,79%. Discreti risultati anche il match Paris – Manchester City per la Champions League su Tv8, che ha coinvolto 982.000 telespettatori e il 5,01% di share.

Ascolti Tv 22 gennaio 2025: Affari Tuoi imbattibile, Canale 5 crolla

Numeri completamente diversi – e ormai quasi utopici – quelli registrati nell’access prime time di Rai 1. Prima, Cinque Minuti con Bruno Vespa ha raccolto 5.019.000 spettatori, pari al 24,11% di share, mentre Affari Tuoi con Stefano De Martino ha raggiunto l’incredibile dato di 6.434.000 spettatori, con uno straordinario 30,11% di share. Un successo davvero imbattibile, che cresce giorno dopo giorno. Disastro, invece, per Striscia la Notizia su Canale 5. Il Tg satirico continua a perdere terreno, crollando a 2.602.000 telespettatori con uno share del 12,15%. Pier Silvio Berlusconi interverrà per invertire la rotta? Chissà…

Mediaset, però, può trovare consolazione nel primo pomeriggio grazie a Maria De Filippi. Mercoledì, 22 gennaio, Uomini e Donne ha sbancato con ben 2.611.000 utenti e il 23,91% di share nella prima e 2.091.000 spettatori (21,60%) nella seconda. Subito dopo, Amici ha invece conquistato 1.543.000 telespettatori con il 16,35% di share. Più tardi, però, a vincere è di nuovo Rai 1 con La Vita in Diretta che ha intrattenuto 1.867.000 spettatori (19,02%) nella prima parte e 2.340.000 (20,51%) nella seconda. Sempre peggio Pomeriggio 5 su Canale 5 con 1.278.000 utenti (12,79%) nella prima parte e 1.390.000 (12,32%) nella seconda.