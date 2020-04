Pier Paolo Peroni, marito Syria/ Foto, ecco come ha migliorato la vita dell’artista

Pubblicità

Il produttore Pier Paolo Peroni è riuscito a migliorare la vita della moglie Syria: lo ha dichiarato la stessa cantante qualche tempo fa al settimanale Grazia, sottolineando come il suo consorte sia davvero instancabile. “Io ogni tanto mi fermo, ma Pierpa no, non si ferma mai”, ha dichiarato, “non credo che ci sarà un momento in cui smetteremo di uscire. Se dovessi scegliere come morire, vorrei che fosse in un festival di musica elettronica”. Quasi 20 anni insieme e due figli nati dal loro amore: Alice e Romeo. “Non siamo perfetti, ma quando guardiamo indietro ci complimentiamo a vicenda”, ha aggiunto, “è un piacere stare insieme. Quando sono lontana da lui mi sento sola. Non potrei mai pensare alla mia vita con un’altra persona. Mi ha migliorata, mi ha insegnato il rispetto per il lavoro e la curiosità. Mi ha dato il ritmo della vita, educato alla profondità. Se oggi sono in grado di scegliere da sola, è anche grazie a lui“. A quanto pare Peroni non ha influenzato solo la vita della moglie, ma anche quella della primogenita. Due anni fa infatti, lo storico produttore degli 883 ha realizzato un duetto con la figlia Alice usando l’alias Pier Paperoni, sulle note di it Takes a Fool to Remain Sane degli Ark. In questi ultimi giorni invece, Syria ha deciso di fare i suoi personali auguri a Claudio Cecchetto in occasione del suo compleanno. Data la quarantena ancora in corso e l’obbligo di rimanere in casa, la cantante ha scelto di condividere su Instagram uno scatto del passato in cui si trova con Claudio e Pierpaolo. Clicca qui per guardare la foto di Syria.

Pier Paolo Peroni, marito Syria: la sua carriera

Pier Paolo Peroni, il marito di Syria, ha iniziato la sua carriera come dj, ma per necessità e perchè in quegli anni non poteva fare altro. “La vita mi ha regalato la possibilità di affinare il gusto“, ha detto tempo fa il marito di Syria a Libero, “Quando capisci qual è la canzone giusta per far felice chi è in pista, sei a metà dell’opera“. Di strada però ne ha fatta tanta da quel momento. Socio storico di Claudio Cecchetto, amico intimo di Max Pezzali che ha prodotto ai tempi degli 883, autore televisivo e altro ancora. Radio Deejay, DeeJay Television, Capital: terreno fertile per Peroni per scendere in campo con le sue idee musicali. “Oggi il ragazzino è convinto che col portatile si possa realizzare un disco”, ha continuato, “e il risultato è quello che sentiamo. Aggiungo che dopo Claudio Cecchetto pochissimi altri, nessun altro in Italia è stato capace di creare dei talenti veri, che resistessero nel tempo, e di investire su di essi”. Oggi, martedì 21 aprile 2020, Syria sarà una delle cantanti che vedremo su Rai 1 in occasione della replica di Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, in onda in replica. Intanto Peroni sente sempre di più il desiderio di uscire di casa, di tornare a suonare, di ammirare le opere d’arte nei musei. Si intuisce dalla serie di foto e video che fra l’ironico e il serio, ha pubblicato in questi giorni su Instagram. Uno degli scatti lo vede al fianco della moglie, anche se i due sono divisi da un tigrotto. Ovviamente in peluche, ma che entrambi sembrano adorare. Clicca qui per guardare la foto di Pier Paolo Peroni e Syria.

Foto, il compleanno di Claudio Cecchetto

Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno @claudiocecchetto ❤🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌❤#famiglia Un post condiviso da Syria (@syriaofficial) in data: 19 Apr 2020 alle ore 6:00 PDT

Foto, Tiger Kings

Visualizza questo post su Instagram #tigerkings @syriaofficial Un post condiviso da Pierpa Peroni (@pierpaperoni) in data: 19 Apr 2020 alle ore 8:26 PDT





