Pier Silvio Berlusconi, chi è il figlio di Silvio e capo di Mediaset/ Dalla tv all’amore con Silvia Toffanin

Tra gli eredi di Silvio Berlusconi, il volto più noto è senza dubbio quello di Pier Silvio, azionista di Fininvest oltre che vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del gruppo che controlla Mediaset: è lui, dopo la morte del padre, ad avere in mano il controllo dell’azienda televisiva. Secondogenito del leader di Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi è nato dal primo matrimonio del politico con Carla Dall’Oglio: la coppia aveva già un’altra figlia, Marina.

Dopo il divorzio da Carla Dall’Oglio, Berlusconi ha sposato Veronica Lario, avendo da lei altri tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. I cinque fratellastri, nonostante abbiano due madri differenti, hanno sempre avuto un ottimo rapporto tra loro, collaborando spesso per motivi di lavoro vista la cospicua eredità lasciata loro dal padre: si sono inoltre stretti attorno a Silvio negli ultimi suoi mesi di vita, quando le sue condizioni di salute erano ormai molto labili.

Pier Silvio Berlusconi, dal 2002 l’amore con Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi ha assunto oggi un ruolo ancor più centrale in Mediaset: ricordando la figura del papà con i dipendenti della sua azienda, Pier Silvio ha dichiarato commosso: “Essere qua oggi rappresenta un valore immenso. Con il suo pensiero e con il suo agire ci ha insegnato dei valori preziosissimi che oggi sono un esempio per chi lo amato ma anche per chi lo ha osteggiato”.

Nella vita privata, Berlusconi è padre di tre figli, la prima, Lucrezia Vittoria, è nata nel 1990 dalla relazione con la modella Emanuela Mussida, e nel 2021 lo ha anche reso nonno. Dal 2002 Pier Silvio è legato alla conduttrice Silvia Toffanin che lo ha reso padre di altri due figli, nati nel 2010 e nel 2015, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina: la coppia vive a Paraggi, vicino a Portofino, e nonostante siano insieme da ormai più di vent’anni, i due non si sono mai sposati… Il matrimonio, per la coppia, non sembra essere la priorità, al contrario della stabilità con i figli e nei rispettivi lavori.

