Pier Silvio Berlusconi, chi é il secondogenito di Silvio/ Mediaset, la compagna Silvia Toffanin e i 2 figli

Pier Silvio Berlusconi, chi é il figlio di Silvio Berlusconi tra vita privata e carriera

Nelle ore segnate dal ricovero al San Raffaele di Milano di Silvio Berlusconi, l’attenzione mediatica é particolarmente catalizzata sul leader di Forza Italia e i suoi cari, tra cui il figlio Piersilvio Berlusconi. È riuscito anche lui ad arrivare all’ospedale milanese assieme agli altri 4 fratelli per dare l’ultimo saluto all’amato padre, spirato poco dopo. Nonostante la sua popolarità raggiunta negli anni, in quanto figlio del celebre politico fondatore di Forza Italia, partito politico che insieme a Fratelli d’Italia e Lega formano la coalizione politica del Centro-destra, c’é chi si chiede chi sia e cosa faccia Pier Silvio Berlusconi.

Classe 1969, é un imprenditore nato a Milano e dirigente d’azienda, italiano. Figlio di Silvio Berlusconi, è azionista di Fininvest, la holding della numerosa famiglia Berlusconi che controlla il Gruppo Mediaset, di cui Pier Silvio è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato. È al contempo presidente e amministratore delegato di RTI, la società che esercita tutte le attività televisive del gruppo Mediaset. È membro dei consigli di amministrazione di Mediaset, Mediaset España, Mondadori, Publitalia e Mediobanca.

Pier Silvio, per ciò che concerne la famiglia, é il figlio secondogenito di Silvio Berlusconi e la prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. È il fratello di Marina Berlusconi e fratellastro di Barbara Berlusconi, Eleonora Berlusconi e Luigi Berlusconi. Nella formazione, consegue il diploma al liceo classico a Milano, e successivamente si iscrive al corso di laurea in filosofia presso l’Università di Milano, senza però completare il ciclo di studio previsto. Debutta, quindi, nel mercato del lavoro, avviando la sua prima esperienza professionale nel 1992 nel marketing di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria del Gruppo, e la rete televisiva Italia 1. Nel novembre 1996 diventa responsabile del Coordinamento palinsesti e programmi delle reti Mediaset. Nel 1999 riceve la nomina di vicedirettore generale Contenuti di R.T.I., la società che esercita l’attività televisiva. Dall’aprile 2000 diviene il vicepresidente del Gruppo Mediaset e presidente e amministratore delegato di R.T.I.

Pier Silvio Berlusconi é un papà in carriera, innamorato di Silvia Toffanin

Dal maggio 2015, ottiene anche il titolo di amministratore delegato e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Mediaset. Nell’aprile 2016 si occupa della vendita di Mediaset Premium ai francesi di Vivendi di Vincent Bolloré, con cui collabora inoltre alla creazione di una piattaforma su internet che freni Netflix.

Il figlio di Silvio Berlusconi, che stando a delle prime voci sarebbe protagonista di un ricovero nel milanese per effetto di una polmonite e che per le indiscrezioni del Corriere della sera sarebbe colpito dalla leucemia, é noto anche dal 2002 per la lovestory avviata con la conduttrice del talk show attivo in TV Verissimo, Silvia Toffanin. Il 10 giugno 2010 la coppia vip ha festeggiato la nascita del figlio Lorenzo Mattia e il 10 settembre 2015 è nata invece la figlia Sofia Valentina.

