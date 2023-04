Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposano?/ Spunta promessa a papà Silvio

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: arriva il matrimonio?

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin stanno insieme da anni. La coppia convive e ha due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nonostante la storia sia stabile da tempo, la coppia non si è mai sposata. Puntualmente, però, i rumors su un imminente matrimonio tra la conduttrice di Verissimo e il figlio di Silvio Berlusconi tornano. Stavolta, a lanciare la clamorosa indiscrezione sulla decisione dei due di convolare a giuste nozze è il settimanale Diva e Donna.

Secondo quanto riferisce Diva e Donna nel numero in edicola, dopo anni di rumors che non si sono mai rivelati tali, stavolta, il matrimonio di Berlusconi Jr e della Toffanin potrebbe essere più vicino. La scelta sarebbe legata ad una promessa fatta a Silvio Berlusconi che è ancora in ospedale anche se, pare che le sue condizioni di salute siano in miglioramento.

La promessa fatta a Silvio Berlusconi

Secondo quanto fa sapere Diva e Donna, il matrimonio potrebbe essere celebrato in virtù di una promessa fatta da Pier Silvio Berlusconi a papà Silvio durante una visita presso l’ospedale San Raffaele in cui è ricoverato. Il magazine, nel numero in edicola, assicura che Pier Silvio avrebbe promesso al padre Silvio di sposare Silvia Toffanin, sua storica compagna. «L’ha promesso a papà Silvio», si legge sul magazine.

Per il momento, tuttavia, si tratta di una semplice indiscrezione. Nessuna conferma e nessuna smentita da parte della coppia che non ha mai commentato le tante voci su un presunto matrimonio. Per la Toffanin, dunque, arriverà presto il momento di pronunciare il fatidico sì?

