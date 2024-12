Pier Silvio Berlusconi lascia di stucco Silvia Toffanin a This Is Me: le parole per la compagna e non solo

È una sorpresa inaspettata quella che Pier Silvio Berlusconi fa a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 in collegamento con This is me. L’amministratore delegato di Mediaset fa il suo ingresso a sorpresa in studio, spiazzando la conduttrice, nonché sua compagna, non solo per complimentarsi con lei e con Maria De Filippi per il lavoro svolto, ma anche per lanciare un messaggio ai giovani.

“Questo spettacolo è qualcosa che ci rende orgogliosi. – ha esordito Pier Silvio – Amici non ha fatto solo anni di grande televisione, ha scritto una nuova pagina della TV italiana e ha portato una freschezza di novità. Ha cambiato le forme della musica contemporanea italiana.” Così ha concluso: “Per noi celebrare questo prodotto è un qualcosa che ci dà orgoglio, ma c’è di più perché mici porta un messaggio, un insegnamento per le famiglie italiane che ci guardano e per i più giovani: il talento è un dono e come tutti i doni deve essere onorato. C’è un modo solo per onorarlo veramente: l’impegno!” Dopo i ringraziamenti a Maria, Pier Silvio Berlusconi ha voluto dedicare qualche parola anche a Silvia Toffanin: “Non immaginate quanto lei sia scrupolosa nel suo lavoro, studia e lavora su tutto. È davvero una grande professionista. Sono orgoglioso di te e poi sei anche il mio amore!” Un abbraccio commosso tra i due ha sancito la fine di questo bel momento. (Qui il VIDEO)