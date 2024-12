This is me: anticipazioni e diretta terza puntata 4 dicembre 2024

Mercoledì 4 dicembre 2024, in prima serata, Silvia Toffanin torna in onda con la terza ed ultima puntata di This is me, il programma ideato da Maria De Filippi e dedicato al racconto delle carriere degli ex allievi di Amici. In onda da più di vent’anni, il talent show di Maria De Filippi ha permesso a tanti giovani di realizzare i loro sogni e di costruire carriera importanti nel mondo della musica e della danza.

Le prime due puntate di This is me hanno conquistato l’affetto del pubblico che ha risposto presente regalando ascolti importanti alla trasmissione. L’operazione nostalgia, infatti, è piaciuta davvero tanto ai telespettatori che non nascondo di aver amato le vecchie edizioni di Amici. Nel corso delle prime due puntate di This is me, ai microfoni di Silvia Toffanin, si sono raccontati non solo gli allievi delle ultime edizioni ma anche quelli più famosi come Emma, Alessandra Amoroso, Irama, The Kolors solo per citarne qualcuno.

Gli ospiti della terza puntata di This is me

L’ultimo appuntamento con This is me sarà lungo e ricco di ospiti che sono pronti ad emozionarsi e a ripercorrere la loro straordinaria carriera insieme a Silvia Toffanin. Ospiti in studio, ad accomop Elodie, Alessandro Cavallo, Mattia Zenzola, Peppe Vessicchio, Rossella Brescia, Kledi Kadiu, Garrison Rochelle, Alessandra Celentano, Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Sebastian Melo Taveira, Giulia Pauselli, Wax, Dustin e Riki Marcuzzo.

Protagonisti della serata, però, saranno anche i super ospiti che daranno vita a momenti imperdibili insieme agli ex allievi di Amici. Ospiti della serata sono i Pooh, Rkomi, Noemi e Geppi Cucciari.

Pier Silvio Berlusconi e la sorpresa a Silvia Toffanin

Momento clou della terza ed ultima puntata di This is me è l’arrivo di Pier Silvio Berlusconi che ha sposato senza riserve il nuovo progetto di Maria De Filippi decidendo di mandare in onda, per tre prime serate, This is me. Pier silvio Berlusconi arriverà in studio per fare una sorpresa alla compagna che resterà senza parole di fronte alla presenza del padre dei suoi figli in studio.

Pier Silvio Berlusconi, inoltre, ringrazierà anche Maria De Filippi per l’idea che ha avuto e che, ancora una volta, si è rivelata vincente.

Come vedere in diretta streaming This is me

Per vedere la terza ed ultima puntata di This is me in diretta televisiva basta sintonizzarsi su canale 5, a partire dalle 21.30, al termine della puntata di Striscia la Notizia. Con Mediaset Infinity, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, è possibile seguire il programma in diretta streaming.