Piera Maggio è nonna: è nata la nipote Dayana/ Pesa 3 kg ed è lunga 45 centimetri

Piera Maggio è diventata nonna di una bambina di nome Dayana, frutto dell’amore tra il figlio Kevin Pipitone e la sua dolce metà, Brigitte. L’annuncio è giunto nelle scorse ore via social e gli è stato dato eco nel corso della trasmissione televisiva di Rai Due “Ore 14”, condotta da Milo Infante. Proprio quest’ultimo, in apertura della puntata di lunedì 17 ottobre, ha comunicato il lieto evento, sottolineando con i suoi ospiti la commozione legata all’arrivo di questa creatura nella vita di una donna che da diciotto anni ha il cuore straziato per la scomparsa della figlia, Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 e finora non ritrovata.

Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone/ "Non mi do pace per ciò che le dissi..."

PIERA MAGGIO È NONNA DI DAYANA: “GIOIA IMMENSA!”

“Dayana – ha asserito Milo Infante – è nata sabato sera (15 ottobre, ndr). Alle 22.30 circa mi è arrivato un messaggio molto bello. La nipote di Piera Maggio sta bene: 3.030 kg di peso, 45 centimetri di lunghezza. Un fagottino, insomma”. La stessa Piera Maggio, attraverso i suoi profili social, ha inteso manifestare la propria felicità per la venuta al mondo di sua nipote, taggando anche Pietro Pulizzi: “Ufficialmente nonni! È nata Dayana! Gioia immensa”. Curiosità: la bimba ha emesso il suo primo vagito a soli 11 giorni di distanza dal compleanno di Denise Pipitone, nata il 26 ottobre.

