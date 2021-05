Piera Maggio, mamma Denise Pipitone/ “Chi sa parli, la Procura sta indagando”

Piera Maggio, mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, è intervenuta telefonicamente nel corso della trasmissione di Rai Due “Ore 14”, per commentare la notizia dell’apertura di una nuova inchiesta sulla Procura di Marsala, tornata così a indagare sulla piccola: “Qualcosa si muove ed è quello che vogliamo – ha esordito –. Vogliamo che venga fuori la vera verità. Sono passati diciassette anni e sono abbastanza lunghi, ma noi speriamo che tutto possa avere una fine nel più breve tempo possibile e possa emergere la verità. Continuiamo a dire: parlate, per favore. Se sapete parlate”.

Piera Maggio ha poi ricordato come anche lei sia stata oggetto di indagini inizialmente: “Alcuni sui social si sono chiesti se la famiglia di Denise sia stata indagata – ha spiegato –. La risposta è sì, siamo stati rivoltati come un calzino. Mi riferisco alle famiglie Maggio e Pipitone, Pietro Pulizzi compreso. Era giusto che venisse fatto questo lavoro e non ci siamo mai lamentati di essere intercettati, anche perché, devo dire la verità, neanche lo sapevamo. Per noi era talmente normale parlare in modo spontaneo che non avevamo paura di essere intercettati o meno. Le bugie nel tempo verranno scoperte”.

PIERA MAGGIO, MAMMA DENISE PIPITONE: “ANNA CORONA MAI PROCESSATA”

Piera Maggio, durante il suo intervento telefonico a “Ore 14”, ha inteso fare chiarezza su un argomento: “Voglio ricordare che Anna Corona non è stata assolta né condannata, in quanto non ha mai subìto un processo. Invece, è stata assolta Jessica Pulizzi per insufficienza di prove. Io da madre non condividerò mai questa sentenza, perché ci sono incongruenze che ancora adesso sono in quei documenti”. Successivamente, sempre a proposito di Anna Corona, la donna ha asserito: “Il suo telefonino da quell’1 settembre in poi è impazzito, si spostava freneticamente verso Palermo. Noi l’abbiamo detto che questo cellulare era in movimento e si spostava la notte da Mazzara del Vallo verso il capoluogo. Ancora c’è tanto da verificare. Speriamo che tutta la brava gente collabori per aiutare Denise, tante piccole parti di verità formano una verità più grande”. Infine, un augurio: “Siamo stanchi, veramente. Vogliamo che si metta fine a tutto ciò, vogliamo la verità, continuiamo a sperare di riabbracciare Denise. La giustizia e la verità devono fare il loro corso, i bambini non si toccano”.

