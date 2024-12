Eleonora Abbagnato ha un legame fortissimo con la sua famiglia d’origine, che l’ha cresciuta con amore e importanti valori. Nonostante la ballerina sia uscita fuori di casa molto giovane, per seguire il suo sogno della danza, il legame con la mamma e con il papà è fortissimo. Quando non aveva neppure diciotto anni, Eleonora si è trasferita a Parigi per studiare presso la scuola di danza dell’Opéra di Parigi: proprio in Francia, il talento di Abbagnato ha conquistato il pubblico, tanto da farla brillare in tutto il mondo, Italia compresa. Eleonora, nonostante sia lontana dalla sua famiglia ormai da decenni, è molto legata ai genitori, in primis alla mamma Piera, che purtroppo deve fare i conti con una brutta malattia.

Raffaella e Amanda, chi sono le sorelle di Loredana Lecciso/ "Abbiamo fatto del trash la nostra arma"

La mamma di Eleonora Abbagnato sta male da molti anni ormai. Nel 2017, infatti, lei aveva raccontato: “Mi fa paura la malattia. Spero sempre che non arrivi, o arrivi il più tardi possibile: mia mamma, per esempio, si sta curando da una leucemia in forma cronica”. Dopo aver scoperto della malattia della mamma, Eleonora Abbagnato ha pensato di lasciare il mondo dello spettacolo per via dell’immenso dolore che stava provando.

Giulia Violati, figlia Maria Grazia Cucinotta/ La dedica commovente dei genitori dopo che...

Mamma di Eleonora Abbagnato, chi è: “Molto forte nonostante la malattia”

Parlando della leucemia cronaca che ha colpito mamma Piera, Eleonora Abbagnato ha raccontato: “Ce la stiamo cavando, ma quando ce l’hanno detto dentro quel dolore volevo lasciare lo spettacolo, mi strideva. Poi sono corsa da lei. L’ho guardata negli occhi. E mi ha ridato ogni forza. È una donna forte: vive giù, la vedo poco. Sempre stata molto lontana, eppure vicina”. Oggi la ballerina e insegnante di danza vive a Roma con la sua famiglia ma quando può, “scappa” in Sicilia per abbracciare i suoi genitori e in primis la mamma Piera: le due sono molto legate nonostante ogni distanza.