Pierdante Piccioni/ Con “Doc nelle tue mani” è diventato una star

Il nome di Pierdante Piccioni è ormai noto al pubblico italiano e il merito è della fiction Doc – Nelle tue mani, ispirata alla sua vera storia. Il medico infatti è stato colpito da una forte amnesia sette anni fa, a causa di un incidente stradale, e ha dovuto ricostruire rapporti e se stesso per poter andare avanti. Dodici anni di buio che non ha mai recuperato, nonostante il lungo lavoro fatto per ritornare ad avere una vita stabile e armoniosa. “La cosa più terribile è stato proprio incontrare i miei figli, Tommaso e Filippo. Io avevo in mente due bimbetti di otto e undici anni, che andavano alle elementari”, ha raccontato di recente a Grand Hotel, “E invece mi sono ritrovato davanti due adulti con la barba, studenti universitari, uno giocatore di rugby, l’altro pallavolista. Per me erano dei marziani, li rifiutavo, volevo tornare in maniera esasperata nel passato, nel 2001, dove si era fermata la mia memoria. E la mia felicità“. Oggi, domenica 3 maggio 2020, Pierdante Piccioni sarà ospite di Da Noi… a Ruota Libera proprio per parlare di quanto ha vissuto. Dovendosi guardare alle spalle, il medico è sicuro di essere diventato un uomo migliore e anche un marito più attento. “Sicuramente posso dire di essere l’unico uomo che ha tradito sua moglie con… sua moglie”, ha aggiunto, “quando l’ho vista dopo l’incidente non la riconoscevo più. ra invecchiata all’improvviso di 12 anni: per fortuna mi sono reinnamorato di lei”.

Pierdante Piccioni non ha mai smesso di fare il medico, anche se l’amnesia che lo ha colpito anni fa lo ha spinto a recuperare il tempo dimenticato. Con l’emergenza sanitaria ancora in corso, Piccioni è in prima linea per combattere il virus e in queste settimane ha deciso di lanciare un e-book in cui ha raccolto le storie di Covid-19. Il ruolo del medico pavese nell’ospedale di Lodi gli permette infatti di incontrare i pazienti dimessi, scoprire il loro ritorno alla normalità ed eventuali ricadute. Un impegno a tutto tondo quindi, che di certo gli lascia ben poco tempo per scrivere. Per gli italiani però è ormai una star in camice bianco e il merito è anche di Luca Argentero e del suo personaggio Andrea Fanti nella fiction Doc – Nelle tue mani. “L’ultimo ricordo che ho è il momento in cui sto uscendo dalla scuola elementare di mio figlio Tommaso, dopo averlo accompagnato in classe la mattina del suo ottavo compleanno“, ha scritto Piccioni in uno dei suoi libri, “Nella mia testa sono passate poche ore, quelle in cui avevo perso i sensi. In realtà sono trascorsi quasi dodici anni, perché Tommaso aveva compiuto otto anni il 25 ottobre 2001″. Uscito dal coma, ha scoperto inoltre di non essere stato un medico molto empatico e di essere stato piuttosto assente con i figli. Così ha deciso di recuperare su tutti i pronti: ha ripreso a studiare, ha ricostruito i rapporti con i figli ed è ritornato a fare il medico. Prima però ha rinunciato al ruolo di Primario all’ospedale di Codogno, nonostante avesse ottenuto di nuovo il posto.



