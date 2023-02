Eletti Patto Civico Majorino, voti preferenze Elezioni Lazio/ Seggi nomi consiglieri

NOMI CONSIGLIERI ELETTI PATTO CIVICO-MAJORINO ALLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023: 2 SEGGI

Sono 2 i consiglieri eletti nella lista Patto Civico Majorino Presidente nel nuovo Consiglio Regionale Lombardia: nonostante la sconfitta del Centrosinistra a sostegno di Pierfrancesco Majorino, la lista civica dell’europarlamentare Pd riesce a conquistare un buon numero di preferenze nei risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023. Dopo la chiusura dei seggi e la proclamazione ufficiale dei seggi-consiglieri eletti, ecco che si conferma il 3,82% della lista civica per Majorino: la maggioranza di Centrodestra ottiene 48 seggi – suddivisi in 22 FdI, 14 Lega, 6 FI, 5 Fontana Presidente, 1 Noi Moderati – mentre il Centrosinistra di Majorino recupera 23 consiglieri (17 Pd, 3 M5s, 2 Patto Civico, 1 Verdi-Sinistra), con il Terzo Polo di Moratti che resta a 7 seggi totali.

Ecco dunque per la lista Patto Civico Majorino quali sono i nomi degli unici due consiglieri eletti nei rispettivi seggi, entrambi in circoscrizione Milano: si tratta di Michela Palestra, con 3960 preferenze totali e Luca Paladini – forte delle 3790 preferenze guadagnate. Primo tra i non eletti è Michele Usuelli con ben 2534 voti di preferenza ottenuti.

LISTA PATTO CIVICO-MAJORINO, RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA: NON ELETTI, CHI RESTA FUORI

«Il consenso della destra non ci autorizza ad analisi semplici e banali e dobbiamo andare avanti in Lombardia per fare un’opposizione determinata e propositiva. Per questo, come avevo annunciato, mi dimetterò da parlamentare europeo per restare in consiglio regionale a dare il mio contributo»: lo ha annunciato ieri commentando i risultati negativi delle Elezioni Regionali Lombardia 2023, l’ex assessore del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino. Non mancano le stilettate al Pd da parte del pur esponente dem lombardo: «Abbiamo affrontato questa sfida nel momento di maggiore difficoltà del Pd, non è stato facile non avere una leadership nazionale. Siamo un caso studio a livello internazionale – ha concluso Majorino – per aver fatto la consultazione sulla leadership interna durante elezioni regionali rilevanti come Lombardia e Lazio».

Osservando i dati raggiunti dalla sua lista civica, il Patto Civico per Majorino Presidente ha tenuto complessivamente con il 3,82% e le 110.126 preferenze ricevute: restano invece esclusi dai seggi eletti diversi candidati consiglieri come Usuelli, Mauro Orso (2495 preferenze) e il virologo Fabrizio Pregliasco con soli 2005 voti recuperati; non eletti neanche Loredana Poli nella circoscrizione di Bergamo (1288 voti), Concettina Monguzzi (1621 voti) a Monza e Dino De Simone (834 preferenze) a Varese.











