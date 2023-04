Pierfrancesco Vannutelli, chi è il marito di Daniela Goggi/ Matrimonio e la figlia Maria Costanza

Daniela Goggi e il marito Pierfrancesco Vannutelli: dal loro amore la figlia Maria Costanza

Pierfrancesco Vannutelli è il marito di Daniela Goggi. Un grande amore quello nato tra la cantante ed attrice e il conte che si sono sposati nel 1987. Un matrimonio che ha spinto la showgirl, sorella di Loretta Goggi, a lasciare il mondo della televisione e dello spettacolo per dedicarsi all’amore e alla famiglia. Una scelta che Daniela ha fatto con grande naturalezza, visto che dall’amore con il conte Pierfrancesco Vannutelli è nata, nel 1988, la figlia Maria Costanza di cui si conosce davvero pochissimo. La ragazza, infatti, non è quasi mai apparsa in tv accanto alla madre preferendo di restare lontana dalle luci dello spettacolo e della ribalta.

Dietro l’addio alle scene della televisione di Daniela Goggi c’è stata sicuramente la famiglia. La sorella di Loretta Goggi, infatti, ha preferito dedicarsi al marito e alla figlia Maria Costanza.

Daniela Goggi e Pierfrancesco Vannutelli: la famiglia dietro l’addio alla tv

La scelta di lasciare il mondo dello spettacolo da parte di Daniela Goggi è legata al marito Pierfrancesco Vannutelli e alla figlia Maria Costanza. Proprio la sorella Loretta Goggi parlando del rapporto con la sorella e della sua decisione ha confessato: “siamo sempre andate d’accordo, erano diversi impegni a dividerci. Liliana da piccole ci ha fatto un po’ da seconda mamma. Poi, crescendo, ognuno ha seguito la propria strada. Lei ha avuto tre figli. Anche Daniela si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente a mia nipote Costanza. Ora che gli anni passano ci stiamo ritrovando tutte. Io e Liliana siamo rimaste vedevo e ci facciamo molta compagnia: viaggiamo e andiamo in vacanza insieme”.

Una decisione che non tutti avrebbero fatto, visto il grande successo della sorella minore di Loretta Goggi che si è fatta apprezzare dal grande pubblico come cantante ed attrice di teatro e fiction. La Goggi, infatti, ha lavorato accanto a grandi artisti del calibro di Johnny Dorelli e Bice Valori, ma anche Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

